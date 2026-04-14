5月1日 KAJITA（カジタ）より新作コレクション「Copa（コパ）」を発表

株式会社梶田

株式会社梶田（所在：東京都港区、代表取締役：梶田謙吾）が展開するカラーストーンジュエリーブランドKAJITAが、2026年5月1日(金）、新作コレクション「Copa（コパ）」を発表致します。

「Copa」は、日常に寄り添う美しさをかたちにしたコレクション。やわらかな丸みを帯びたフォルムは、手に心地よく馴染むコーヒーカップのように、親密さを感じさせます。

お気に入りのカップを選ぶひとときのように、自分自身の感性に寄り添い、自然と手に取りたくなる存在であってほしい――そんな想いが込められています。

主役となるカラーストーンは、一つひとつ丁寧に選び抜かれたもの。

豊かな色彩と、美しい輝きが、ミニマルなフォルムに奥行きと個性をもたらします。

リングおよびネックレスは、SmallとLargeの2サイズ展開。

ネックレスはトップ単体での購入も可能で、お手持ちのチェーンとの組み合わせが可能です。

日々の装いに溶け込みながらも、確かな存在感を放つ「Copa」。



KAJITAが提案する新たなジュエリーのかたちを、ぜひご体感ください。

尚、「Copa」は4月22日より開催する名古屋でのポップアップショップで先行発売致します。

「Copa」コレクション詳細

発売日：2026年5月1日(金） ＊４月22日より名古屋にて開催のポップアップストアで先行発売

発売場所：KAJITA JEWELLERY SALON及びオンラインストア（https://store.kajita-jewellery.jp/)

展開数：ネックレス、リング各2サイズ

K18PG モルガナイト1.06ct 326,000円K18YG ペリドット 1.33ct 290,000円PT900 ブルートパーズ1.34ct 216,000円PT900 アクアマリン（サンタマリア）0.41ct 194,000円K18YG スペッサータイトガーネット 0.60ct 240,000円K18YG バイカラーサファイア0.36ct 200,000円PT900 ピンクサファイア 0.43ct 170,000円PT900 ブルーサファイア 0.38ct 100,000円PT900 アクアマリン（サンタマリア） 0.39ct 95,000円K18YG ピンクサファイア0.48ct 120,000円K18YG スペッサータイトガーネット0.67ct 110,000円

*チェーン（別売） K18YG 43cm 210,000円 / PT900 43cm 125,000円

*Ct数は個体差があり変動する可能性がございます

*価格は全て税込です

＜名古屋ポップアップショップ開催のご案内＞

名古屋では初となるポップアップショップを開催いたします。

「Copa」コレクションは本イベントで先行発売となります。

開催日時：2026年4月22日(水) - 4月26日(日）10:00－19:00

（最終入場18:00）

※22日（水）は14:00-19:00（最終入場18:00）

※26日（日）は10:00-17:00（最終入場16:00）

開催場所：アルベホール名古屋

〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-3-8 B1

https://kajita-jewellery.jp/nagoya2026

KAJITAについて

1920年に初代梶田久治郎によって蔵前で創業した(株)梶田は、100年以上にわたり、東京の職人たちとのものづくりを続け、現在は四代目社長の梶田謙吾のもと、宝石の買い付け・デザイン・品質管理を自社で行いながら日本全国の百貨店や小売店への卸販売、南青山のサロンを中心とした日本での小売販売、そして海外ではシンガポールでの小売販売を中心に活動しております。

創業以来、長年培ってきた宝石商としての知識と経験は、その確かなクリエイションに反映されています。

自社ブランドである”KAJITA”では、私たちの心を動かす魅力を持った宝石を厳選し、それぞれの石が持つユニークさが最大限引き出されるようにジュエリーをデザインしています。

そのものづくりを通じて、KAJITAはすべてのお客様の大切な瞬間や想いに寄り添い、その記憶を彩ります。

・公式サイト：https://kajita-jewellery.jp/

・公式Instagram：@kajita_jewellery

■お問い合わせ

(株)梶田

info@kajita-net.jp