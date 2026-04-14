多様性が共存する社会「共異体」の実現で「世界平和」を目指す。新サッカークラブ『FCオニト倉敷』が本格始動！

株式会社クラビズ

岡山県倉敷市をホームタウンとし、Jリーグ参入を目指す新しいサッカークラブ「FCオニト倉敷」が本格始動いたしました。運営会社としてONITOスポーツアンドカルチャーラボ株式会社を設立し、単なるプロスポーツクラブの枠を超え、スポーツ、文化、教育を融合させた独自のクラブづくりを進めてまいります。

■「FCオニト倉敷」 地域に勇気を与える「鬼」の挑戦

FCオニト倉敷は、サッカークラブでありながら「世界平和」をクラブの存在価値として掲げています。クラブのシンボルには、この地域の英雄である「桃太郎」ではなく、あえて悪役とされてきた「温羅（鬼）」を選びました。これは、どちらかの正義を押し付けて、相手を打ち負かすことだけが正解ではないという考えに基づいています。私たちは、異なる価値観や文化の衝突を、対立ではなく共存の可能性として探ります。

異物を排除する同質性の高い「共同体」から、異なる存在を受け入れ、ゆるやかに繋がる新しい社会モデル「共異体（きょういたい）」のハブとなることを目指します。

■ ピッチ上の哲学：最先端理論「エコロジカル・アプローチ」の導入

「多様な個性が共存する文化」をピッチ上で体現するため、アカデミーの哲学として世界的な運動学習理論「エコロジカル・アプローチ」を導入。 コーチが「一つの正解」を手取り足取り教えるのではなく、選手一人ひとりの異なる身体や感覚（個人制約）、ルール（タスク制約）、外的要因（環境制約）の「3つの制約の相互作用」によって選手自身が状況の中から最も適した解決策を発見していくプロセスを重視します。

この「多様な解決策を尊重する」アプローチは、予測不可能な社会を生き抜くための「生きた教育」でもあります。

■ 脱・依存型モデル：「表」と「裏」のデュアル・エンジン構想

FCオニト倉敷のエンブレム オニト公式キャラクター『うりゃ』

FCオニト倉敷は、チームの勝敗のみに依存する従来のスポーツビジネスからの脱却を目指します。既存の価値観の中でトップを目指し勝利を追及する「表の顔」と、サッカーだけでなく音楽、ファッション、アートなど多様な領域で独自のIP（知的財産）事業として広く深く根を張る「裏の顔」。運営法人であるONITOスポーツアンドカルチャーラボが中心となり、この「表」と「裏」の自律的循環（フライホイール）により、勝敗に関わらず応援され、地域全体のエンターテインメント・エコシステムを拡張させる強靭なクラブ構造を構築します。

■地域の未来を創る「熱」の源泉として

「オニトスポーツアンドカルチャーラボ」。この名には、私たちがこの地域に対して抱く、無限の可能性への信頼と、新しい時代を切り拓くという決意が込められています。

私たちは、FCオニト倉敷を象徴とする「スポーツ」の力と、地域の歴史や人々の営みが紡いできた「カルチャー（文化）」、そしてこれからの時代を生き抜くために不可欠な「学び（教育）」を融合させ地域全体の新しい価値を創造する「ラボ（研究所）」でありたいと考えています。

■スポーツは、最高の「生きた教育」の場である

私たちがスポーツを通じて伝えたいのは、勝利の喜びだけではありません。果敢にチャレンジする心、仲間と協働する力、規律を守る精神、そして対戦相手やルールに対するリスペクト。ピッチの上で生まれるこれらの尊い精神は、子どもたちが未来を切り拓き、社会で活躍するための「生きる力」そのものです。スポーツは、教科書だけでは学べない、心と体を育む最高の教育の場になり得ると、私たちは確信しています。

■カルチャーは、地域の「誇りと個性」の源泉である

倉敷という歴史と文化が息づくこの地で、私たちはスポーツを核とした新しい「カルチャー」を創造したい。伝統的な祭りや芸術、文化とスポーツが交差することで、新しい地域の魅力が生まれます。スタジアムでの体験が、地域の文化や歴史とつながり、多世代が交流する場となる。それは、地域への愛着を深め、ここに生きる人々の「誇り」を育むことにつながります。私たちは、スポーツをきっかけに、地域独自の文化を再発見し、未来へ継承する担い手となります。それは、自立した特色ある地方の実現へとつながります。

■新しい価値を地域と共に創り出す

スポーツ、教育、文化。これらは独立したものではありません。それらが互いに影響し合い、混ざり合うことで、これまでになかった新しい「熱」と「価値」が生まれます。私たちは、その「触媒」となるラボでありたい。試行錯誤を恐れず、地域の方々、企業、行政、教育機関と共に学び、共に創り、共に成長する。そのプロセス自体が、地域をより豊かに、より鮮やかに彩っていくと信じています。

地域に眠る無限の可能性を発掘し、新しい「熱源」へと昇華させる。スポーツの枠を超え、教育と文化の力で、この地域の未来を、どこよりも熱く豊かにしていく。それが、「オニトスポーツアンドカルチャーラボ」の、心からの願いであり、使命です。

https://prtimes.jp/a/?f=d14193-50-3208e75497c6a57f4e7c7e6f7dcf9825.pdf

クラブ・法人概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/14193/table/50_1_187ca7b2dd2c2d90f8fac800c0d0d3dc.jpg?v=202604151251 ]

■ 本件に関する報道関係者お問い合わせ先

株式会社クラビズ／ONITOスポーツアンドカルチャーラボ株式会社

担当：花田

Email：info@onito.jp