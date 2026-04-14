「好き」を仕事に変える授業を体験 ― 渋谷女子インターナショナルスクールがオープンスクールを4月・5月に全5回開催！

株式会社MRA

渋谷女子インターナショナルスクール（所在地：東京都渋谷区、以下「シブジョ」）は、転入・入学を検討する中高生およびその保護者を対象に、2026年4月～5月にかけてオープンスクール＆説明会を全5回開催いたします。

本イベントは、単なる説明会ではありません。メイク・AI・韓国語・ボディメイクなど、シブジョで実際に行われている授業を在校生や卒業生と一緒に体験できる"参加型プログラム"です。各分野の第一線で活躍する講師陣による本格的な授業体験を通じて、「好きを仕事に変える」シブジョの教育を肌で感じていただける内容となっています。

■体験できる5つの授業プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31838/table/59_1_d4ea6085f91b5e6d1135a4df4e6069c7.jpg?v=202604151251 ]

【各回の参加申し込みは下記シブジョ公式LINEよりお申込みいただけます】

https://liff.line.me/2006422065-NO9l6zJ2/landing?follow=%40344zggdk&lp=Jy517L&liff_id=2006422065-NO9l6zJ2(https://liff.line.me/2006422065-NO9l6zJ2/landing?follow=%40344zggdk&lp=Jy517L&liff_id=2006422065-NO9l6zJ2)

■シブジョの授業が"体験型"にこだわる理由

シブジョのカリキュラムは、SNS運用・動画制作・英会話など、すべてが実社会で通用するスキルに直結しています。在学中からブランド案件やマーケティング企画に関わるなど、教室の中だけで完結しない「社会とつながる学び」が特長です。オープンスクールでは、この学びのスタイルをそのまま体験していただきます。在校生が参加者と一緒に授業を受け、リアルな学校生活の雰囲気を共有することで、パンフレットや説明だけでは伝わらない「シブジョで学ぶ自分」を具体的にイメージできる場を目指しています。

■注目ゲスト紹介

赤荻 瞳 校長（4/26登場）

シブジョの教育ビジョンを牽引する校長自らが、スクールの理念やカリキュラムについて直接語ります。「次世代の起業家・クリエイターを育てる」シブジョの全体像を知る絶好の機会です。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/pitto0906/

TikTok：https://www.tiktok.com/@akaogiko_cho

X：https://x.com/pitto0906



あいさ（5/10登場／卒業生）

シブジョ卒業生として、在学中のリアルな経験や卒業後の活動について語ります。シブジョでの学びがどのように"その先"につながるのか、等身大の言葉で伝えます。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/aaaisa.d.r.chihuahua/

TikTok：https://www.tiktok.com/@aisa.1029

X：https://x.com/aaaisa1029

YouTube：https://www.youtube.com/@AisaOfficial1029

小林ゆあ（5/23登場／在校生）

KANSAI COLLECTION 2026 S/Sランウェイ出演、Popteen専属モデルオーディション2026ファイナリストなど、恋愛リアリティーショーやモデルとして注目を集めるネクストブレイクタレント。芸能活動と学びを両立するシブジョ生のリアルな姿をお届けします。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/yua__46_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@qua__4

YouTube：https://www.youtube.com/@kobayua_channel

■渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

〈公式サイト・SNS〉

Webサイト：https://shibujyo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023

【スクール概要】

開校：2023年4月

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目7-8 タカデン青山ビル3F

TEL：03-6820-2174

公式サイト：https://shibujyo.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

渋谷女子インターナショナルスクール 広報担当

E-mail：info@shibujyo.com