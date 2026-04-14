エックスモバイル、フィナンシェの新機能『推し活プラス』に対応。生活インフラを「推し活」の基盤へ。生活インフラブランド「チムニー生活」から『チムニーモバイル』の提供を開始

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木野 将徳）は、Web3プラットフォームを展開する株式会社フィナンシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國光 宏尚）および株式会社CHIMNEY TOWN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西野 亮廣）が展開する生活インフラブランド「チムニー生活」において、『チムニーモバイル』の申込受付を開始いたしました。

■固定費を「応援」に変える新機軸のインフラ基盤を提供

エックスモバイルはこれまで、多様なパートナーとのコラボレーションを通じて「通信の新しい価値」を創出してきました。今回の取り組みにおいて、エックスモバイルは「チムニー生活」が掲げる「日常のインフラ利用を応援に変える」というコンセプトを実現するため、以下の2つのサービスを提供・運営いたします。

『チムニーモバイル』（格安SIM・Wi-Fi）

フィナンシェが提供する新機能「推し活プラス」と連携することで、ユーザーはこれらエックスモバイルのサービスを契約・継続利用するだけで、追加負担なく「応援スコア」を貯めることができ、クリエイター支援に参加することが可能になります。

■チムニー生活について

「チムニー生活」は、株式会社フィナンシェと、絵本・映画『えんとつ町のプペル』シリーズ等で知られる株式会社CHIMNEY TOWN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西野 亮廣）が展開する生活インフラブランドです。

エックスモバイルは本ブランドにおいて、通信サービスの提供を担うインフラパートナーとして参画しています。

■チムニー生活の価格の仕組み

「チムニー生活」では、大手事業者の既存インフラを活用しながら、次の4つの仕組みにより低価格を実現しています。

１.広告費の削減

テレビCMやタレント起用などの大規模広告を行わず、クリエイターの発信力を活用することで広告費を削減

２.大手キャリア回線の活用

NTTドコモ回線を利用し、安定した通信環境を提供

※混雑時などは通信速度が低下する場合があります。

３.店舗コストの削減

オンライン申し込みを基本とし、店舗運営コストを削減

４.スマートフォンから簡単申込

スマートフォンから最短3分で申込可能。現在の電話番号もそのまま利用可能

■「チムニーモバイル」について

NTTドコモ回線を利用し、大手3キャリアよりお得な料金設計で全国でご利用いただけます。

SIM 料金プラン（税込）

Wi-Fi 料金プラン（税込）

リリース記念キャンペーン

・通信サービスの全プラン3ヶ月間500円割引（例：3GBプランは月額528円※税込）

・チムニー生活公式LINEの友だち数に応じて割引期間を延長

※キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合がございます。

※割引は月額基本料金に対して適用されます。通話料・SMS送信料等は別途発生いたします。

※友だち数連動キャンペーンの達成状況は、チムニー生活公式LINEにてご確認いただけます。

▼チムニーモバイルの詳細・お申し込み

https://financie.jp/campaign/chimney_life/mobile/index.html(https://financie.jp/campaign/chimney_life/mobile/index.html)

▼チムニー生活 公式LINE（友だち登録はこちら）

https://line.me/R/ti/p/@276jgspy(https://line.me/R/ti/p/@276jgspy)



■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。

とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる“ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】76億6,498万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/