【セミナー開催】オフィス・食堂・休憩スペースを「心地よくする」アイデア

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区 代表取締役：勝本 浩史）は、2026年4月21日（火）に、オフィス移転・リニューアルを検討中の経営者や総務・経営企画部門のご担当者を対象としたセミナーを開催いたします。

≪詳細・申込み≫

下記URLからご確認ください。

https://go.seiwab.co.jp/forum/260421/application-form

生産性向上・事業成長・イノベーション創出へとつながる「空間づくり」の考え方と具体的な施策を紹介

オフィスにおける食堂や休憩スペースは、単なる福利厚生の場ではなく、コミュニケーションの活性化や組織の一体感醸成、さらには創造性を高める重要な機能を担っています。

実際の企業事例を踏まえ、空間設計のポイントや導入しやすい取り組みについて、分かりやすく解説します。

総務・人事・経営企画部門の皆様にとって、自社の働き方やオフィス戦略を見直すヒントを得られる内容です

【セミナー概要】

日 時：2026年4月21日 (火) 14:00～15:00

参加費：無料

視 聴：ZOOMを利用したオンラインセミナー

〆 切：2026年4月17日 (金) 17:00

■講演１

なぜ今、食堂・休憩スペースに力を入れるのか

― 事例から考える各企業の狙い

≪講師≫

株式会社清和ビジネス 働き方デザイン本部

山本 遼太

■講演２

「食」の福利厚生サービス

リフレッシュスペースや休憩スペースに簡単に置くことができる「食」の福利厚生サービスについてご紹介します。

≪講師≫

株式会社OKAN

株式会社KOMPEITO

株式会社TANPAC

【詳細・申込み】

https://go.seiwab.co.jp/forum/260421/application-form

※2026年4月17日 (金) 17:00までにお申込みください

※予告せずにプログラムが変更になる場合があります

※同業者のご参加はお断りさせていただく場合がございます

※応募者多数の場合は抽選となる場合があります

■株式会社清和ビジネス 会社概要

会社名 ：株式会社清和ビジネス

住所 ：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階

代表者 ：代表取締役 勝本 浩史

設 立 ：昭和37年4月

資本金 ：1億円

従業員数：340名

業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）

購買ソリューション事業（アスクル代理店）

専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）

事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（般-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-7）第20997号

事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号

高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号

ホームページ：オフィシャルサイト https://seiwab.co.jp/

清和ビジネスのオフィス移転 https://seiwab.co.jp/office

オフィス用品・事務用品通販サービス https://www.seiwa-koubai.com/

物流センター構築支援サービス https://www.mr-butsuryu.com/

病院福祉施設向けサービス https://seiwab.co.jp/solution/facility/healthcare