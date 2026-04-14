音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」18歳以下の子どもを無料招待、追加公演決定

株式会社ヒューマンデザイン

舞台芸術創造事業、人財開発研修事業を行う株式会社ヒューマンデザイン（本社：東京都千代田区六番町、代表取締役：相川タロー、以下ヒューマンデザイン）の主催する音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」公演が、このたび『令和８年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業』に採択されました。本事業は、子どもたちの豊かな人間性を養成し、将来の文化芸術の担い手や観客育成に資することを目的に、劇場・音楽堂等において本格的な実演芸術を鑑賞・体験する機会を提供する取り組みを文化庁が支援するものです。

さらに、本公演は好評につき、東京公演および広島公演の追加実施が決定しております。

■『令和８年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業』対象公演の詳細

2026年７月に上演する音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」公演では指定の回・枚数限定で、５歳～18歳までのお子様を無料でご招待いたします。また19歳以上のご同伴の方も半額にてご鑑賞いただけます（お子様の人数による枚数制限あり）。

▶︎対象者

５歳～18歳（2008年４月２日以降に生まれた方）のお子様およびその同伴者様（半額条件あり）

▶︎対象日時・対象席種

【東京公演】IMM THEATER

７月24日（金）13:30

S席 11,000円→無料 または 5,500円

A席 7,700円→無料 または 3,850円

【名古屋公演】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

７月16日（木）18:30

S席 9,900円→無料 または 4,950円

A席 6,600円→無料 または 3,300円

【広島公演】JMSアステールプラザ 大ホール

７月19日（日）13:00

A席 6,600円→無料 または 3,300円

【広島追加公演】上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

７月14日（火）13:00

S席 8,800円→無料 または 4,400円

A席 6,600円→無料 または 3,300円

＜同伴者半額条件＞

18歳以下１名→同伴者１名半額

18歳以下２名→同伴者１名半額

18歳以下３名→同伴者２名半額

18歳以下４名→同伴者２名半額

※条件を満たさない同伴者様は別途チケットをお買求めいただきますようお願いいたします

※価格は全て税込です

▶︎申込期間・方法

【第一期申込】

４月18日（土）10:00 ～ ４月20日（月）23:59（抽選）

https://eplus.jp/ongakuza-musical-mm/

■「マドモアゼル・モーツァルト」広島公演・東京公演にて追加回決定

7月14日（火）広島公演（上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール））、24日（金）東京公演（IMM THEATER）にて追加公演が決定しました。

■公演概要

撮影：間野真由美

音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」

原作：福山庸治『マドモアゼル・モーツァルト』

演出：相川タロー・ワームホールプロジェクト

脚本：横山由和・ワームホールプロジェクト

音楽：小室哲哉・高田 浩・山口葰也

振付：KAORIalive

【ホームタウンプレビュー公演】町田市民ホール

5月24日（日）

【大阪公演】梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

7月9日（木）～11日（土）

【名古屋公演】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

7月16日（木）

【広島追加公演】上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

７月14日（火）

【広島公演】JMSアステールプラザ 大ホール

7月19日（日）

【東京公演】IMM THEATER

7月24日（金）～26日（日）

■チケット販売情報

【一般発売】

4月18日（土）10:00～

「マドモアゼル・モーツァルト」公演詳細はこちら

https://ongakuza-musical.com/works/mm

令和８年度 文化庁 劇場・音楽堂等における

子供舞台芸術鑑賞体験支援事業

音楽座ミュージカルについて

Webサイト：https://www.ongakuza-musical.com

音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニーです。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴があります。

近年では学校公演やワークショップを通じ、若い世代の感性や想像力を育む教育の場としても高い評価を受け、さらに企業向けの人財育成研修にも、カンパニーの理念を活かし俳優が講師として活躍することで、舞台創造での学びを社会に還元しています。

日本のミュージカル界のオンリー・ワンとして、音楽座ミュージカルは今後も世界に誇れる新しい舞台芸術を発信していきます。