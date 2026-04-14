【福岡県久留米市】インフルエンサーが魅力を発信！Instagram「くるめ女子旅」にて最新観光PR動画を公開

株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：清田慎弥、https://medialab.co.jp）は、福岡県久留米市の観光地としての認知度向上、および誘客拡大を目的とした観光PR動画の制作を実施いたしました。

久留米市は九州北部、福岡県南西部に位置し、県内第3位の人口・約30万人を誇ります。また、筑後川や耳納連山といった自然に囲まれた、魅力あふれるまちです。

そんな久留米市の魅力を、SNSを通して皆さんにお伝えするべく、弊社ではインフルエンサーを活用した観光ＰＲ動画を制作しました。

これらの動画は、久留米市の旬のグルメや観光スポットなど、地域の魅力的な情報を発信するInstagramアカウント「くるめ女子旅」にて公開されています。

「くるめほろ酔い飲み歩き」

https://www.instagram.com/p/DVdRrNhkScx/

久留米が「飲み歩き」に最高の街であることを、皆さんはご存じでしたか？

今回の動画では、新郷桃子さんと横山紗弓さんが、久留米の夜を心ゆくまで堪能。

動画のルートをそのまま巡るも良し。自分だけのお気に入りのお店を開拓するも良し。 ちょっぴり大人な気分で、皆さんも久留米のはしご酒を楽しんでみてください。

「くるめ純喫茶巡り」

https://www.instagram.com/p/DU5O_VxE0wf/

新郷桃子さんと横山紗弓さんが、久留米の「レトロ純喫茶」をご紹介。

丁寧に淹れられたサイフォン式のコーヒーや、どこか懐かしいクリームソーダ。 忙しい日常を忘れて、久留米でゆったりとした時間を過ごすのはいかがでしょうか。

動画でご紹介した場所以外にも、久留米には魅力的な喫茶店がまだまだたくさんあります。 ぜひ次の休日は、お気に入りの喫茶店を探しに足を運んでみてください。

「石橋文化センターでアートな一日を」

https://www.instagram.com/p/DVaAlQzkXLK/

新郷桃子さんとともに、総合文化施設「石橋文化センター」を訪ねました。

現在開催中の、久留米市美術館の開館10周年を記念した特別展「美の新地平 - 石橋財団アーティゾン美術館のいま」をはじめ、これからの季節は華やかな「春のバラフェア」も開催予定です。

だんだんと暖かくなってきたこの季節。アートと自然に囲まれた、一日中楽しめるプランをご提案します。

今回制作した動画が掲載されている「くるめ女子旅」では、今回制作した動画のほかにも、久留米市に訪れたくなるような情報を日々発信しています。まずは是非、動画をご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社西日本新聞メディアラボ

ビジネスプロデュース部：堀田

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［平日 10:00～17:00］

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