「なんつい(R)」の端末ラインナップに、マクニカ提供の「QTS110」を新たに追加

ユーピーアール株式会社

ユーピーアール株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒田義矢、以下upr）は、高度化・多様化する追跡ニーズにお応えするため、なんでも追跡ソリューション「なんつい(R)」の端末ラインナップに、株式会社マクニカ（以下マクニカ）が提供する「QTS110」を新たに追加します。

端末追加の背景と目的

「なんつい(R)」の端末ラインナップに追加となる「QTS110」

uprは、これまで「なんつい(R)」の提供を通じ、現場の課題解決に貢献してまいりました。近年、セキュリティ輸送や長期間の海上輸送をはじめ、お客様が求める位置情報・状態管理のニーズはより一層の高度化と多様化を見せています。こうしたご要望に幅広くお応えしていくことがuprの次なる課題となっていました。

そこでこの度、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーのマクニカが提供する「QTS110」を「なんつい(R)」のラインナップに新たに追加することといたしました。本端末と、uprが培ってきた物流特化型のシステムおよびサポート体制を掛け合わせパッケージとして展開することで、これまで以上に高度な輸送要件を求めるお客様に対しても、最適なソリューションをご提供することが可能となります。

新ラインナップ「QTS110」の特長とメリット

「なんつい(R)」の新たなラインナップとして加わる「QTS110」は、以下の特長を備えており、より多様で高度な物流課題の解決に貢献します。

１. 1台からの小ロット導入・レンタル対応の実現

これまで、マクニカからの提供においては、最小発注数量30台単位での購入が前提でした。しかし、「なんつい(R)」のラインナップに加わることで、お客様はuprを通じて、「QTS110」を1台から購入またはレンタルいただくことが可能となります。

これにより、以下のような柔軟な活用を実現し、導入のハードルを大幅に引き下げます。

- 本格稼働前のシステム検証等のための、小規模でのトライアル導入- 特定区間・特定案件のみでのスポット利用- 初期コストを抑えた導入検討２. 照度センサー搭載によるセキュリティ・品質管理の向上

輸送中の厳密なセキュリティ管理や品質担保のニーズに対し、本端末の照度センサーを活用します。これにより、従来の「なんつい(R)」では対応できなかった光の変化を検知することが可能となり、輸送中の意図しない開梱等を把握できるようになります。

３. 海上使用等、長期間の稼働に対応

「QTS110」は、10分間隔の位置情報発信で約30日、1時間間隔の発信で約100日という長期間の連続稼働を実現します。これにより、頻繁な充電が困難な環境や、日数を要する長距離の輸送(海上等)においても、途切れることなく安定したトラッキングが可能です。

製品仕様

モノならなんでも追跡ソリューション「なんつい(R)」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33045/table/86_1_0b6d0eaf5b4864ac05be9a1a77a84ff7.jpg?v=202604150351 ]

「なんつい(R)」は、車両や物流機器に携帯GPS端末を取り付け、その位置情報を管理できるサービスです。また、温度センサー付の端末もあり、食品・医薬品等、常に状態管理が求められる物品の輸送中の温度と位置をウェブで簡単に確認することもできます。サービス開始から約20年の長きにわたり、物流業界における位置情報サービスを牽引しています。

URL：https://www.upr-net.co.jp/logistics/nantsui/

お問い合わせ先

「QTS110」に関するお問い合わせ先

株式会社マクニカ フィネッセ カンパニー Macnica Tracks(R) 製品担当

TEL：045-470-9831 Mail：qcom-aware@macnica.co.jp

サービスに関するお問い合わせ先

ユーピーアール株式会社 ソリューション事業本部 イノベーション事業部

TEL：03-3593-1721 Mail：innovationjigyobu@upr-net.co.jp