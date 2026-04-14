ゼニス、「クロノマスター スポーツ」に個性豊かなツートーンモデルを発表

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ゼニス ディヴィジョンクロノマスター スポーツ 51.3102.3600/01.M3100

ル・ロックル / ジュネーブ、2026年4月14日：ゼニスの遺産と未来への推進力が交差する

「クロノマスター スポーツ」。世界初の自動巻一体型高振動クロノグラフキャリバー、エル・プリメロから誕生し、その構造には 50 年以上にわたる精度の追求が注がれています。

ステンレススチールとローズゴールドを組み合わせた新たなエディションは、その力強さを異なる方法で表現します。スポーツウォッチのルーツから離れることなくトーンを変化させ、力ではなく抑制によって、性能を体現しています。

機械式時計としての確かな存在感を保ちながら、さまざまな場面に合わせて自然に溶け込むよう

設計されています。

その進化はまず、タイムピースの構造に表れています。

直径41 mm のケースは、「クロノマスター スポーツ」を特徴づけるシャープな構造と、バランスの取れたプロポーションを守りながら、コントラストが際立つツートーンデザインに仕上げられました。

ステンレススチールが技術的な堅牢性を、ローズゴールドのベゼル、リューズ、プッシャーが温かみと深みを添えています。スポーティーなだけでもなく、過度にフォーマルでもない、汎用性を考慮した絶妙なスタイルは、アクティブなシーンにも落ち着いた場面にも合わせることができます。

サファイアガラス越しにさりげなく光沢を湛えるマザーオブパールの文字盤は、入念な計算のもと、華美な装飾感が抑えられています。光は文字盤の表面全体を行き来し、時間帯によって印象を少しずつ変化させます。オリジナルのエル・プリメロの系譜に連なる、3時・6時・9時位置の重なり合う象徴的なカウンターはそのままに、ファセットカットを施した針とアプライドインデックスがどのような環境下で

も視認性と精度を確保します。

タイムピースの心臓部では、エル・プリメロ 3600が毎時36,000振動（5Hz）で作動します。中央のクロノグラフ針は 10秒で1回転し、機械式の振動数を視覚的な動きによって伝えます。1/10秒の計測は複雑機構を加えるのではなく、ムーブメントの構造がもたらした機能です。

サファイアガラスのケースバックからは、コラムホイールと水平クラッチ構造を備えたムーブメンと、ゼニススターが刻まれたオープンワークのローターを眺めることができます。両方向巻き上げ機構は約60時間のパワーリザーブを実現し、この時計を特徴づけるリズムを安定して保ちます。

このコントラストをいっそう引き立てるのが、ステンレススチール＆ローズゴールド製の一体型ブレスレットです。ヘアライン仕上げとポリッシュ仕上げを交互に組み合わせることで構造的な美しさを際立たせ、ローズゴールドのセンターリンクがベゼルの存在感と響き合います。ブレスレットはセーフティ機能を備えたダブルフォールディングクラスプにより固定され、日常使いできる汎用性と実用性を叶えています。

50本限定となるこのモデルは、高振動クロノグラフの性能を、精密さ、落ち着き、そして本質的な汎用性という観点で再解釈しています。

クロノマスター スポーツ

51.3102.3600/01.M3100 / エル・プリメロ 3600 自動巻 /パワーリザーブ 約60時間 / ステンレススティール・K18ローズゴールド / ケース径 41 mm / マザーオブパール文字盤 / 3色カンター / 10気圧防水 / ブラックラバーストラップ フォールディングバックル付属 / 2,695,000円（税込予価）

https://www.zenith-watches.com/ja_jp/product/chronomaster-sport-51-3102-3600-01-m3100