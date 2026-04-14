ゼニスの伝説的クロノメーター「G.F.J.」

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ゼニス ディヴィジョン

ル・ロックル / ジュネーブ、2026年4月14日：Watches and Wonders 2026において、ゼニスは「G.F.J.」のこれまでの最もエクスクルーシブな解釈を発表します。それは、タンタルを素材とし、バゲットカット ダイヤモンドのインデックスを配したわずか20本の極めて希少な「G.F.J.」です。

ゼニス創業者ジョルジュ・ファーブル＝ジャコの名にちなんだ「G.F.J.」は、時計製造史上、最多の賞を獲得したクロノメータームーブメント、キャリバー135の現代における中心的存在として構想されました。「G.F.J.」コレクションは単なる復刻モデルを超え、技術革新のあらゆる領域を探究するプラットフォームであり、ここではクロノメーターとしての精度が、その性質ゆえに高度な技術を要する希少な高級素材の世界へと広がりをみせています。今回、キャリバー135の厳格な機構は、タンタルで作られたケースへと収められました。タンタルは密度と耐性の高さから、取り扱いには極めて高度な制御が求められます。ゼニスはこの素材の持つ強度を、タイムピースの個性を決定づける要素へと昇華させました。

タンタルは高密度と制約の多さを特徴とします。天然のブルーグレーの色合いは控えめな光沢を帯び、反射による輝きともマットとも異なる、深みのあるメタリックな質感を備えています。腐食への耐性や生体適合性でも群を抜く一方、機械加工が難しいことでも知られています。その硬度と重量ゆえに、加工には特殊な工具を使い、公差を広く設定し、仕上げを緻密に行う必要があります。

タンタルは、現代の時計製造で用いられる金属の中で、最も扱いが難しい素材のひとつです。非常に硬く密度が高いことから、機械加工に抵抗し、各工程での仕上げは困難を極めます。工具に対する反応は、ゴールドやプラチナと根本的に異なり、これらと同等の精緻さで仕上げるには、製造に時間をかけ、特殊な取り扱いを習得し、完全に制御しなければなりません。直径39 mmのケースは、「G.F.J.」の特徴である段状のベゼルと彫刻的なラグを受け継ぎながら、タンタルという素材によって新たな個性を見せています。コンパクトで重量感のある、精巧なケースは、このクロノメーターに静かな力強さをもたらしました。この金属に注ぎ込まれた精度が、類を見ない完成度を実現しています。

このアプローチは、文字盤でも注意深く探究されています。中央のディスクに使用したブラックオニキスは、ポリッシュ仕上げにより、表面はまるで液体のような質感を湛えています。6時位置に配した大型のスモールセコンドカウンターは、グレーのマザーオブパールを使用し、モノクロームの構成を乱すことなく、繊細な色味の変化を加えています。文字盤を囲むように、外周部を構成しているブリックパターンのギョーシェ模様は、ゼニス マニュファクチュールのファサードに着想を得たもの。そして、11ピースのバゲットカット ダイヤモンドのインデックスが、建築的な精度で文字盤にアクセントを加えています。直線的なダイヤモンドインデックスと細身のホワイトゴールド製の時・分針の組み合わせが抑制のきいた構成を生み出し、すべての要素がバランスとプロポーションを高めています。

タイムピースの中心で鼓動を刻むのは、1940年代後半に天文台クロノメトリーコンクールのために特別開発されたキャリバー135です。コンクールバージョンの135-Oは235個のクロノメトリー賞を獲得し、1950年から1954年にかけてヌーシャテル天文台で5年連続の1位を達成。この記録はいまだ破られていません。

21世紀に向けて再設計されたこのキャリバーは、直径13リーニュ（30 mm）というサイズと2.5Hzの振動数を維持しながら、現代の技術革新を取り入れています。パワーリザーブは約72時間を実現。大型のテンプは、制御スクリューとブレゲ式ヒゲゼンマイ、そして精密な調整を可能にする特徴的なダブルアロー形の調速機構を備えています。さらに正確に時刻を設定できる秒針停止機構も追加されました。ムーブメントの日差±2秒以内に調整された精度は、COSC認定を取得しています。

サファイアガラスの裏蓋からは、コート・ド・ジュネーブ装飾、手仕事で面取りを施したブリッジ、そしてタンタル製ケースの色合いと響き合う、深みのあるダークルテニウム仕上げを眺めることができます。これらが、時計の計算された建築的個性をより一層際立たせています。

限定生産20本の「G.F.J.」は、ゼニス直営ブティックにて販売します。

G.F.J.

98.1865.0135/21.C212 / キャリバー135 機械式手巻 / COSC / パワーリザーブ 約72時間 / タンタル / ケース径 39 mm / オニキス文字盤 マザーオブパールのスモールセコンド / ダイヤモンド 約0.45カラットのアワーマーカー / 5気圧防水 / ブルーのヌバックアリゲーターレザーストラップ、ブラックのアリゲーターレザーストラップ、グレーのカーフレザーストラップ付属 / 11,220,000円（税込予価）

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