ゼニス、G.F.J.- 伝説を紡ぎ続けるキャリバー135

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ゼニス ディヴィジョン

ル・ロックル / ジュネーブ、2026年4月14日：伝説的なキャリバーを蘇らせ、高く評価された「G.F.J.」。クロノメトリーの真髄を追求するこのコレクションに、ゼニスは新たな章を記します。ゼニス創業者、ジョルジュ・ファーブル＝ジャコのイニシャルにちなんで名付けられた「G.F.J.」は、単なる復刻モデルではなく、高精度な時計製造の原点回帰を意味します。伝説的キャリバー135に新たな命を吹き込み、2025年のジュネーブ ウォッチ グランプリ（GPHG）でクロノメトリー賞に輝いた「G.F.J.」は、ゼニスが歴史を通じて築いた天文台の計時における専門性を、現代的に表現したタイムピースです。そして今回、ゼニスは161本限定で、印象的なブラッドストーン文字盤を備えたイエローゴールド製の「G.F.J.」を誕生させました。本作は新たな素材の採用という枠を超え、「G.F.J.」が物語を紡ぎ続けるキャリバー135の現代における中心的存在であることを再認識するものです。

ゼニスは19世紀後半から天文台のクロノメトリーコンクールに参加し、他の時計ブランドをしのぐ2,333個もの賞を獲得して、名声を築きました。この黄金時代の中心にあったのが、キャリバー135です。

キャリバー135はクロノメトリーコンクール用のために特別に開発され、1949年から1962年まで製造されました。コンクールバージョンの135-Oは235個のクロノメトリー賞を獲得し、1950年から1954年にかけてヌーシャテル天文台で5年連続の1位を達成。この記録はいまだ破られていません。

ゼニスが目指したのは、こうした過去の再現ではなく、キャリバー135を21世紀に向けて再設計することでした。直径13リーニュ(30mm)、毎時18,000振動、そして大型テンプとオフセットされたセンターホイールという特徴的なアーキテクチャを維持した新しいキャリバーは、現代的な素材と技術革新を取り入れ、性能と信頼性を向上させています。

キャリバー135

香箱は約72時間のパワーリザーブを実現し、最適化された輪列は効率性を高めています。大型のテンプは、制御スクリューとブレゲ式ヒゲゼンマイを採用しています。象徴的なダブルアロー形の調速機構は精密な調整を可能にし、さらに正確に時刻を設定できる秒針停止機構も追加されました。ムーブメントの日差±2秒以内に調整された精度は、COSC認定を取得しています。

本来の目的に忠実に、「G.F.J.」はキャリバー135の本質を表現し、精度はデザイン哲学へと昇華されています。

この新たな「G.F.J」は、より温かく、そしてより輝かしい存在感を放ちます。

39 mmのケースはイエローゴールド製。1950年代に作られたクロノメーターに着想を得たスレンダーなプロポーション、段状のベゼル、曲線的なラグが洗練されたエレガンスを漂わせる中、ゴールドの輝きが現代的な雰囲気をもたらしています。

ボックスサファイアガラスの下で、質感と素材のハーモニーを奏でる文字盤は、オリジナルと同様に3つのパートで構成されています。

・中央のディスクはブラッドストーンで作られ、自然が生み出す筋目やインクルージョンが生かされて

います。そのため、文字盤に同じものは二つとありません。

・6時位置の大型のスモールセコンドカウンターはマザーオブパールを用いています。

・外周に沿ってあしらわれたギョーシェ模様は、ル・ロックルにあるゼニス マニュファクチュールの レンガ造りのファサードに着想を得たもの。ジョルジュ・ファーブル＝ジャコが構想した垂直統合型マニュファクチュールのビジョンにオマージュを捧げています。

文字盤にはイエローゴールド製のアプライドマーカーとファセットカットを精緻に施した針を配し、鉱物に宿る深遠な表情と建築的な精度の調和を完成させています。

サファイアガラスの裏蓋からは、手巻キャリバー135の装飾を眺めることができます。ここでは前回の「160th エディション」とは趣きを変え、手作業で面取りを施した幅広のコート・ド・ジュネーブ装飾や、またイエローゴールドカラーのエングレービングを施したモダンなダークルテニウム仕上げなど、よりクラシカルなコードへと回帰しています。

大型テンプとシンメトリーな配置を特徴とする構造は、本作でも維持されています。単なる機構である以上に、クロノメトリー構造として設計されたキャリバー135。「G.F.J.」は、クロノメトリーを追求するゼニスの姿勢を雄弁に物語っています。その構想の中心には、伝説を築いたムーブメントの存在がありました。

限定生産161本の「G.F.J.」は、世界中のゼニス ブティックおよびオンラインブティック、正規販売店にて販売します。

G.F.J.

ベージュのヌバックアリゲーターレザーストラップグリーンのアリゲーターレザーストラップK18イエローゴールド ブレスレット

98.1865.0135/21.C212 / キャリバー135 機械式手巻 / COSC / パワーリザーブ 約72時間 / タンタル / ケース径 39 mm / オニキス文字盤 マザーオブパールのスモールセコンド / 5気圧防水 / ベージュのヌバックアリゲーターレザーストラップ、グリーンのアリゲーターレザーストラップ、ブラックのカーフレザーストラップ、K18イエローゴールド ピンバックル付属 / K18イエローゴールド ブレスレット ダブルフォールディングバックル付属 / 7,220,000円（税込予価）

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