テレビ朝日×ごっこ倶楽部による縦型ショートドラマ「三独乙女はハラが減る」本日より配信開始｜等身大の２０代ヒロイン３人がおりなす女性共感度MAXな“腹ペコどたばたガールズ群像劇”

■縦型ショートドラマで日本一の再生回数を誇るごっこ倶楽部とテレビ朝日による新企画「三独乙女はハラが減る」が配信スタート

株式会社GOKKOテレビ朝日×ごっこ倶楽部による縦型ショートドラマ「三独乙女はハラが減る」｜左：松川星 真ん中：朝日奈まお 右：朝日音羽

縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役：田中聡・多田智）は、テレビ朝日と共同で制作した縦型ショートドラマアカウント「三独乙女はハラが減る」（読み：さんどくおとめははらがへる）を2026年4月14日（火）よりSNSで配信スタートいたしました。

ごっこ倶楽部が培ってきた縦型ショートドラマのノウハウと、テレビ朝日が持つエンターテインメントの知見を融合させ、視聴者の皆様に共感・爽快感、時々飯テロをお届けする新感覚”腹ペコどたばたガールズ群像劇”です。

今作は仕事も性格も個性もバラバラなのにひょんなことから仲良くなった女子3人のまわりで起きる女性共感度MAXな“女子ならではの事件や悩み”をお腹を満たしながら解決するガールズ群像劇です。

等身大の20代女性を演じるヒロイン1人目は松川星演じる渋谷美咲。広告代理店に務めてインフルエンサーとしても活躍する27歳キラキラ女子。そんな見た目には反して実は友情に熱く友達のためならなんでもしてあげるタイプ。ただ座右の名は「男は踏み台使い捨て」、あざとくて妬まれるちゃうことも。

【渋谷美咲役】松川星

ヒロイン2人目は朝日音羽演じる上野陽菜。美容師として日々働き、仕事に全力投球だけどちょっとおっちょこちょいな23歳。ヒロインの中で１番の元気印！一見話しやすくてモテそうだけど実は恋愛経験はひとなみ程度。ただちょっと惚れやすいところも！？

【上野陽菜役】朝日音羽

ヒロイン3人目は朝日奈まお演じる大塚あおい。かつて会社に勤めたこともあったが馴染めずに現在はネットカフェでアルバイトとしてはたらく25歳。少しぶっきらぼうな所もあるが仲良くなると笑顔も見せてくれる。ちょっとオタク気質でひそかに漫画家になる夢を追いかけているらしい。

◼️「三独乙女はハラが減る」公式SNSアカウント

【大塚あおい役】朝日奈まお

TikTok：https://www.tiktok.com/@sandokuotome/

YouTube：https://www.youtube.com/@sandokuotome/

Instagram：https://www.instagram.com/sandokuotome/

X：https://x.com/sandokuotome/

各種SNSアカウントではドラマ以外にも撮影の裏側や作中にでてくるちょっと役にたつレシピやグルメ情報などを掲載していく予定です！

■主演は演技界の若手ホープから縦型ドラマ常連のJJ専属モデルやABEMA恋リア出身者の注目３名！

「三独乙女はハラが減る」の主演を務めるのは注目の若手女優３名。

【大塚あおい役】朝日奈まお

【大塚あおい役】朝日奈まお（24）

俳優・モデル。東京都出身。

被写体モデルとしてキャリアをスタートの後、2024年より俳優活動を開始。ドラマ、映画、舞台、広告と出演作が続く。2026年に一般社団法人日本映画テレビプロデューサー協会が主催である将来の活躍が期待される若手俳優に贈る「第50回エランドール賞 アクターズセミナー賞」を受賞。同年に放送された地上波ドラマでは、シンガーソングライター役を演じその透き通った歌声に注目が集まった。

■Instagram

https://www.instagram.com/maokra__/

【上野陽菜役】朝日音羽

【上野陽菜役】朝日音羽（21）

鹿児島県出身、ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-小夏編-」（2022年）出演をきっかけに芸能界デビュー。映画、テレビドラマ、ショートドラマ作品に多数出演し活躍中。

■Instagram

https://www.instagram.com/otohaaaa12/

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【渋谷美咲役】松川星

【渋谷美咲役】松川星（29）

俳優・モデル。神奈川県出身

テレビ、縦型ドラマに多数出演するなど俳優として活動しながら、JJ専属をはじめ、美容雑誌やレディースブランドのモデルとして起用されるなどマルチに活躍中。SNSでの発信が注目を浴び、同世代女性のアイコンとしても支持されている。

■Instagram

https://www.instagram.com/akarin__rin/

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■TikTok

https://www.tiktok.com/@akarin__rin/

■出演者による企業タイアップドラマなど多角的なビジネス展開を狙う

今回、10～30代をターゲットに完全オリジナル脚本で企業様とタイアップしたブランデッドショートドラマも随時制作していこうと企画しております！販促中の商品・サービスやブランドの認知向上などにご活用ください。（※タイアップは６月以降での配信を想定しております）

企業タイアップショートドラマなどお仕事のご相談は『三独乙女はハラが減る』の各種公式SNSアカウント宛にDMでお送りください。

■テレビ朝日について

株式会社テレビ朝日 ロゴ

会社名：株式会社テレビ朝日（TV Asahi Corporation）

コールサイン：JOEX-DTV（デジタル放送）

チャンネル：5ch（デジタル放送）

所在地：本社 〒106-8001 東京都港区六本木6-9-1

代表電話番号：03-6406-1111

送信所：東京スカイツリー

資本金：1億円

事業内容：放送法に基づく基幹放送事業および一般放送事業

決算期：毎年3月

支社・支局：関西支社、名古屋支局、アメリカ総局、ニューヨーク支局、ワシントン支局、ロサンゼルス支局、ロンドン支局、モスクワ支局、カイロ支局、バンコク支局、中国総局（北京）、ソウル支局、パリ支局（ABC）、上海支局（ABC）

代表者代表取締役社長：西 新

公式サイト：https://company.tv-asahi.co.jp/

■株式会社GOKKOとは

株式会社GOKKO ロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

縦型ショートドラマ特化型スタジオ『studio505』

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz