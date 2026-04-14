スマイルゲートの新作『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』オフラインイベント「弥電学園交流会」が大盛況のうちに終了

Smilegate, Inc., Megaport Branch

■原作の「弥電学園」をテーマにした空間で、ゲーム映像の公開・展示・体験プログラムを実施

■原作者・渡辺静先生、声優・ファイルーズあいさん＆Machicoさんが登壇し、ファンとの多彩な交流イベントを開催

スマイルゲート・メガポートは、IANGAMESが開発中の新作ゲーム『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』初のオフラインイベント「弥電学園交流会」を、下北沢ADRIFTにて開催し、大盛況を収めたことを4月14日(火)に発表しました。

本イベントは原作の主人公たちが活躍する舞台「弥電学園」をテーマにアレンジされたイベント空間で、ゲーム映像の公開をはじめ、原作の名シーンや原作者・渡辺静先生の新規イラスト展示、カプセルトイのミニゲーム、フォトスポットなど、多くの体験プログラムを展開しました。

他にも、声優陣による生アフレコ、渡辺静先生のトークおよびドローイング映像の公開、OXクイズ、Q&Aセッションなど、様々なプログラムが行われ、会場は熱気に包まれました。

特にドローイング映像の公開コーナーでは、抽選で渡辺静先生のサイン入り新規イラストが、OXクイズでは正解したファンに限定マグカップがプレゼントされました。

『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』は、原作漫画『デッドアカウント』をベースに、キャラクター収集と育成要素を組み合わせた「チームローグライト」ジャンルのゲームです。

本作は原作のストーリーと世界観を忠実に再現し、作品本来の面白さをゲーム体験として提供いたします。

現在モバイルとPCのクロスプラットフォームで開発中となっており、関連情報は順次公開予定です。

また、『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』は事前登録ページを公開し、Web事前登録イベントを開始しています。

事前登録は『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』の事前登録ページにて参加可能です。

事前登録に参加したすべての利用者には、SSRキャラクター「漆栖川希詠」とプロフィールフレームがプレゼントされます。

さらに、事前登録情報をSNSでシェアしたユーザーには、「キャラクター募集チケット」と「行動力」を追加で配布いたします。

原作『デッドアカウント』は2023年に連載が開始し、著者は『リアルアカウント』や『魔女に捧げるトリック』などで知られる渡辺静氏です。死者のSNSアカウントのデジタル化によって生き返った幽霊を除霊するために、主人公である「縁城蒼吏」が「弥電学園」に編入し、仲間たちと一緒に戦うというストーリーです。

現代社会にマッチした内容や大迫力のバトルアクションが話題を呼び、特に若い読者を中心に幅広い層から高い関心を集めています。

ゲームの詳細については、『デッドアカウント～二つの蒼い炎～』の事前登録ページや、公式Xから確認できます。

■ウェブサイト情報

事前登録ページ

https://deadaccount.onstove.com/ja/event/pre-registration/

公式X

https://x.com/DDAC_GAME_JP

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