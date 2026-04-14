テレビ朝日発の新縦型ショートドラマ「三独乙女はハラが減る」本日より配信スタート！等身大の２０代ヒロイン３人がおりなす女性共感度MAXな“腹ペコどたばたガールズ群像劇”

■縦型ショートドラマで日本一の再生回数を誇るごっこ倶楽部とテレビ朝日による新企画「三独乙女はハラが減る」が配信スタート

株式会社テレビ朝日左：松川星 真ん中：朝日奈まお 右：朝日音羽

テレビ朝日が、縦型ショートドラマで日本一の再生回数120億回超えを誇るごっこ倶楽部とタッグを組み、新たなショートドラマアカウント「三独乙女はハラが減る」（読み：さんどくおとめははらがへる）を2026年4月14日（火）よりSNSで配信スタートいたしました。

ごっこ倶楽部が培ってきた縦型ショートドラマのノウハウと、テレビ朝日が持つエンターテインメントの知見を融合させ、視聴者の皆様に共感・爽快感、時々飯テロをお届けする新感覚”腹ペコどたばたガールズ群像劇”です。

今作は仕事も性格も個性もバラバラなのにひょんなことから仲良くなった女子３人のまわりで起きる女性共感度MAXな”女子ならではの事件や悩み”をお腹を満たしながら解決するガールズ群像劇です。

等身大の２０代女性を演じるヒロイン１人目は松川星演じる渋谷美咲。広告代理店に務めてインフルエンサーとしても活躍する27歳キラキラ女子。そんな見た目には反して実は友情に厚く友達のためならなんでもしてあげるタイプ。ただ座右の名は「男は踏み台使い捨て」、あざとくて妬まれるちゃうことも。

ヒロイン２人目は朝日音羽演じる上野陽菜。美容師として日々働き、仕事に全力投球だけどちょっとおっちょこちょいな23歳。ヒロインの中で１番の元気印！一見話しやすくてモテそうだけど実は恋愛経験はひとなみ程度。ただちょっと惚れやすいところも！？

ヒロイン３人目は朝日奈まお演じる大塚あおい。かつて会社に勤めたこともあったが馴染めずに現在はネットカフェでアルバイトとしてはたらく25歳。少しぶっきらぼうな所もあるが仲良くなると笑顔も見せてくれる。ちょっとオタク気質でひそかに漫画家になる夢を追いかけているらしい。

◼️「三独乙女はハラが減る」公式SNSアカウント

TikTok：www.tiktok.com/@sandokuotome

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各種SNSアカウントではドラマ以外にも撮影の裏側や作中にでてくるちょっと役にたつレシピやグルメ情報などを掲載していく予定です！

■主演は演技界の若手ホープから縦型ドラマ常連のJJ専属モデルやABEMA恋リア出身者の注目３名！

「三独乙女はハラが減る」の主演を務めるのは注目の若手女優３名。

【大塚あおい 役】 朝日奈まお（24）

俳優・モデル。東京都出身。

被写体モデルとしてキャリアをスタートの後、2024年より俳優活動を開始。ドラマ、映画、舞台、広告と出演作が続く。2026年に一般社団法人日本映画テレビプロデューサー協会が主催である将来の活躍が期待される若手俳優に贈る「第50回エランドール賞 アクターズセミナー賞」を受賞。同年に放送された地上波ドラマでは、シンガーソングライター役を演じその透き通った歌声に注目が集まった。

インスタグラム https://www.instagram.com/maokra__/(https://www.instagram.com/maokra__/)

【上野陽菜 役】 朝日音羽(21)

鹿児島県出身、ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-小夏編-」（2022年）出演をきっかけに芸能界デビュー。映画、テレビドラマ、ショートドラマ作品に多数出演し活躍中。

インスタグラム https://www.instagram.com/otohaaaa12/(https://www.instagram.com/otohaaaa12/)

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TikTok https://www.tiktok.com/@oth.12?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@oth.12?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

【渋谷美咲 役】 松川星(29)

俳優・モデル。神奈川県出身

テレビ、縦型ドラマに多数出演するなど俳優として活動しながら、JJ専属をはじめ、美容雑誌やレディースブランドのモデルとして起用されるなどマルチに活躍中。SNSでの発信が注目を浴び、同世代女性のアイコンとしても支持されている。

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■出演者による企業タイアップドラマなど多角的なビジネス展開を狙う

今回、10～30代をターゲットに完全オリジナル脚本で企業様とタイアップしたブランデッドショートドラマも随時制作していこうと企画しております！販促中の商品・サービスやブランドの認知向上などにご活用ください。（※タイアップは６月以降での配信を想定しております）

企業タイアップショートドラマなどお仕事のご相談は『三独乙女はハラが減る』の各種公式SNSアカウント宛にDMでお送りください。

◼️ごっこ倶楽部とは

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。創業してから約2年で累計再生数は120億回（2026年4月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人※1を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る。

（※1 共同制作アカウントを含む）

公式HP：https://gokkoclub.jp/(https://gokkoclub.jp/)

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