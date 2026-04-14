【葬儀業界向け無料レポート公開】豪華な祭壇や宣材写真は逆効果？データが明かす「問い合わせが増える」条件とは

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、葬儀業界向けに「葬儀社に集まるクチコミ分析レポート」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_funeral-2/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

突然ですが、貴社の葬儀会館において、立派な祭壇やプロが撮影した美しい宣材写真でアピールしているにもかかわらず、「なぜか選ばれない」「クチコミ評価が伸び悩んでいる」といったお悩みはありませんか？



この度カンリーでは、消費者のリアルな声を分析し、従来の業界の常識とは異なる視点で、顧客から選ばれるための要因をまとめたレポートを無料公開しました。

■ 数字で見る、現代の遺族が求める「満足」の実態

消費者からのクチコミデータを横断的に分析した結果、従来の業界常識であった「設備の豪華さ」や「低価格」は、現代の遺族にとって満足を決定づける最優先の項目ではなくなっているという変化が明らかになりました。

本レポートでは、明日からの運営や情報発信にすぐ活かせる以下のポイントを解説しています。

▼この資料でわかること

- 安さや見栄えよりも「情報の透明性」が評価を決定づける理由- 設備投資よりも「遺族に寄り添うソフト面」が安心感を生む背景- 「多様な手続き」から遺族を救うアフターサポートが、次の紹介へとつながる事実

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_funeral-2/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_funeral-2/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com