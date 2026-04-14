『OMORI』の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『OMORI』より新商品の発売を決定しました！


下記サイトにて4月14日（火）から予約開始です。





講談社アフタヌーン連載『OMORI』より新商品が発売決定！


大人気のアクリルキーホルダーやクリアカードステッカーなど、


ファン必見のアイテムが目白押しです　




この機会をお見逃しなく◎





■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2026年4月14日（火）12:00～2026年5月7日（木）23:59まで


■出荷予定日：2026年7月中旬予定





～～商品ラインナップご紹介～～










※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




(C)OMOCAT・此糸縫／講談社




今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。　


お楽しみに！





＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


　　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売