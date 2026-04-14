『OMORI』の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『OMORI』より新商品の発売を決定しました！

下記サイトにて4月14日（火）から予約開始です。

講談社アフタヌーン連載『OMORI』より新商品が発売決定！

大人気のアクリルキーホルダーやクリアカードステッカーなど、

ファン必見のアイテムが目白押しです

この機会をお見逃しなく◎

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2026年4月14日（火）12:00～2026年5月7日（木）23:59まで

■出荷予定日：2026年7月中旬予定

～～商品ラインナップご紹介～～

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

(C)OMOCAT・此糸縫／講談社

今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。

お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売