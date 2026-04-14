『OMORI』の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『OMORI』より新商品の発売を決定しました！
下記サイトにて4月14日（火）から予約開始です。
講談社アフタヌーン連載『OMORI』より新商品が発売決定！
大人気のアクリルキーホルダーやクリアカードステッカーなど、
ファン必見のアイテムが目白押しです
この機会をお見逃しなく◎
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2026年4月14日（火）12:00～2026年5月7日（木）23:59まで
■出荷予定日：2026年7月中旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
(C)OMOCAT・此糸縫／講談社
今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。
お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売