24時間おうちでクレーンゲームを楽しめるオンラインクレーン「タイクレ」がミリプロ所属V Singer「音ノ乃のの」さんのコラボプライズを限定展開！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する、おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン（以下タイクレ）」にて、株式会社Million Production（以下、ミリプロ）所属V Singer音ノ乃ののさんのプライズ全5種を4月17日（金）20時より展開します。今回のために新たに描き下ろした「ナイトウェア」イラストが使用されたタイクレでしか手に入らない限定プライズです。さらに、同日19時からは、YouTubeチャンネル「音ノ乃のの / NononoNono」にて、ご本人が限定プライズの獲得に挑戦する生配信を予定しています。

限定プライズだけの描き下ろしイラスト！音ノ乃ののさん初の「ナイトウェア」衣装が登場

今回の限定プライズのためだけに、「ナイトウェア」テーマのイラストを新たに描き下ろしました。ナイトウェアに身を包み、髪をおろした音ノ乃ののさんは、普段の明るいハツラツとした表情とは一変した、神秘的で大人っぽい雰囲気を演出しています。髪に手をかけてこちらを見つめる表情や、音ノ乃ののさんらしいフリルやシュシュなど細部のアイテムにも注目です。

音ノ乃ののさん史上最大級！約30cmのぬいぐるみをはじめとする、タイクレ限定プライズ（全5種）

限定プライズは、「BIGぬいぐるみ（2種）」、「ロングクッション（2種）」、「クリアスマホスタンド（1種）」の全3アイテム、5種類を展開します。今回限定の描き下ろしイラストが使用されたロングクッションやスマホスタンドをはじめ、音ノ乃ののさんのぬいぐるみとしては、史上最大級になる全高約30cｍのぬいぐるみなど、タイクレでしか手に入らないアイテムラインナップです。

- BIGぬいぐるみ（にっこりVer. / 照れVer.）（全2種）にっこりVer.照れVer.

普段の配信で着用されている衣装を細部まで表現した全高約30cmのBIGぬいぐるみです。

音ノ乃ののさんのぬいぐるみ史上最大級の大きさで、音ノ乃ののさんらしい笑顔溢れる「にっこりVer.」と、頬を赤くしたあどけない表情が可愛い「照れVer.」の2種展開です。

- 描き下ろしロングクッション（横デザインVer. / 全身デザインVer.）（全2種）横デザインVer.全身デザインVer.

全長約85cmのロングクッションです。

音ノ乃ののさんのイメージカラーを基調に、描き下ろしイラストの雰囲気にあわせたデザインが印象的な「横デザインVer.」と、描き下ろしイラストの細部まで楽しめる「全身デザインVer.」の2種展開です。

- 描き下ろしゆらゆらクリアスマホスタンド（1種）使用イメージ

高さ約13cmのスマホスタンドです。スマートフォンを立てかけながら、描き下ろしイラストも楽しめます。音ノ乃ののさんのネームロゴにある音符マークがチャームとして付属しており、取り外してキーホルダーとして使用することも可能です。

「音ノ乃のの」さん タイクレ限定プライズ概要

音ノ乃ののさんのタイクレ挑戦を生配信！

- 限定プライズ：BIGぬいぐるみ2種、描き下ろしロングクッション2種、描き下ろしゆらゆらクリアスマホスタンド1種- 限定プライズ登場日 ：4月17日（金）20時～ ※無くなり次第終了いたします。- 限定プライズ登場場所 ：タイクレ ／Webブラウザ版：https://www.taito-olcg.com/web/top/アプリダウンロード（iOS版・Android版 共通）：https://app.adjust.com/1vm1wrg4

4月17日（金）19時より、YouTubeチャンネル「音ノ乃のの / NononoNono」にて、音ノ乃ののさんご本人がタイクレをプレイするライブ配信を実施します。コラボプライズの獲得を目指してタイクレに挑戦する音ノ乃ののさんに注目です。

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@_nonono_nono

- 「音ノ乃のの」さんについて

2023年の初配信から、ゲームや雑談など幅広いジャンルでの活躍。2024年にはV Singerとしてメジャーデビュー。チャンネル登録者数は61万人を突破（※2026年4月14日時点）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@_nonono_nono

Xアカウント：https://x.com/_nonono_nono

TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@nonononono_0504

- 「タイトーオンラインクレーン（タイクレ）」について

2018年2月にサービスを開始。登録者数は500万人を突破した、オンラインクレーンゲームです。おうちから24時間いつでもPCやスマートフォン、タブレットなどで本物のクレーンゲームの機械を遠隔操作して景品を獲得できるサービスです。獲得した景品はお手元に宅配便でお届けいたします。タイクレならではの圧倒的な景品の品揃えが特徴で、タイクレでしか手に入らない限定景品も毎月展開しています。さらに、一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時は、スタッフがお手伝いをする「アシストサービス」を実装しており、好評をいただいております。場所や時間を選ばずプレイいただける利便性、タイクレならではの多彩な景品ラインナップ、アミューズメント施設さながらのサービスを兼ね備えたプレイ体験をご提供しています。Webブラウザ版をはじめ、iOS版、Android版、Yahoo!ゲーム版にてお楽しみいただけます。

Webブラウザ版URL：https://www.taito-olcg.com/web/top/

アプリダウンロードURL（iOS版・Android版 共通）：https://app.adjust.com/1vm1wrg4



【権利表記】

(C) 2024 Million Production inc.

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。