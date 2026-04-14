常田大希が主宰するPOINTLESS JOURNEYとadidas Originals × atmos によるトリプルコラボレーション

Foot Locker atmos Japan合同会社

2022年11月の発売と同時に完売し、大きな反響を呼んだ「adidas Originals」「atmos」、そして King Gnu /MILLENNIUM PARADE常田大希氏によるトリプルコラボレーションモデル『SUPERSTAR』。その系譜を受け継ぐ待望の第2弾として、最新モデル 「SUPERSTAR II atmos DAIKI TSUNETA POINTLESS JOURNEY」 が登場します。

誕生以来半世紀以上にわたり、『SUPERSTAR』はスポーツの領域を超え、ミュージック、ストリート、ファッションといった多様なカルチャーとともに進化を遂げてきました。adidas Originalsを象徴するこの不朽の名作をベースに、常田大希氏の芸術的な視座と、atmosならではの編集力を融合。クラシックな佇まいと革新性が共存する、特別な一足が完成しました。

本作は、音楽・アート・ファッションといった領域を横断してきた常田氏の美学が結集したクリエイティブプロジェクト“POINTLESS JOURNEY”（無意味な旅）を軸に、adidas Originalsの確かなクラフツマンシップ、そしてatmosが築いてきたストリートの感性とともに具現化。三者それぞれのアイデンティティが、より深度を増したプロダクトとして結実しています。

【PRODUCT】

adidas Originals SUPERSTAR II atmos DTPJ

No: KJ8846 / KJ8847

Price: 19,800円 (税込)

Size: 23.0cm-29.0cm,30.0cm

発売日：2026年3月28日(土)予定

展開店舗：A.T.A.D、atmos一部店舗、atmosオンラインショップ and more

カラーは、深みのあるDGH SOLID GREYと、都会的で研ぎ澄まされた印象のCLEAR ONIXの2色展開。いずれも異なる表情を持ちながら、スタイリングを選ばず、足元に確かな存在感をもたらします。

アッパーには、全体を包み込むように上質なスエード素材を採用。アイコニックなシェルトゥに至るまで同素材で仕上げることで、SUPERSTARの象徴的なフォルムに新たな質感と奥行きを添えています。

ディテールにも、常田大希氏の美意識が随所に反映されています。シュータン裏には本人のサイン刺繍を施し、取り外し可能な2種類のロングシュータン（同色仕様／ヒール部に配色アクセントを加えた仕様）を付属。着用者の感性に応じたアレンジを可能にしています。さらに、サイドには通常の「SUPERSTAR」ロゴに代えて、「POINTLESS JOURNEY」の刻印を採用。付属品として、2組のシューレースとカスタマイズ用のメタル製シュータン グラフィックピン（2種）を同梱。細部に至るまで、着用者自身が完成させることを前提に設計された一足となっています。

King Gnuは史上最多都市・最多公演数を巡るツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」を開催中。2026年4月14(火)15(水)千葉LaLa arena TOKYO-BAY公演の会場サイネージではプロモーション映像が特別に放映される。

本モデルは、2026年4月14日(火)よりatmosオンラインショップにて抽選開始、4月25日(土)よりA.T.A.D、atmos 渋谷、atmos 名古屋 PARCO、atmos 京都、atmos 心斎橋、atmos 広島、atmos 博多、atmosオンラインショップにて発売。

また、アディダス Confirmed アプリでは、4月20日(月) 10:00～抽選応募受付開始、アディダス直営店：アディダス オリジナルス フラッグシップストア 原宿 / アディダス ブランドコア ストア 新宿 /アディダス オリジナルス ショップ 心斎橋 /アディダス オリジナルス ショップ 福岡

4月25日(土) 10:00より発売開始 ※整理券配布

【販売詳細】

■atmos■

・抽選：2026年4月14日(火) 12時00分 - 4月23日(木)8時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-atmos-sst2-pj

・発売：2026年4月25日(土)

・展開店舗：A.T.A.D/atmos 渋谷/atmos 名古屋 PARCO/atmos 京都/atmos 心斎橋/atmos 広島/atmos 博多/atmosオンライショップ

■adidas Originals■

・アディダス Confirmed アプリ

抽選：2026年4月20日(月) 10時00分 - 4月25日(土) 9時59分

https://www.adidas.jp/confirmed

・発売日：2026年4月25日(土) 10時00分より発売開始 ※整理券配布

・アディダス展開店：アディダス オリジナルス フラッグシップストア 原宿 / アディダス ブランドコア ストア 新宿 /アディダス オリジナルス ショップ 心斎橋 /アディダス オリジナルス ショップ 福岡

<About “atmos”> https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

<About “adidas Originals”>オリジナルス【アディダス公式】(https://www.adidas.jp/)

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

<About “常田大希”> https://www.instagram.com/daikitsuneta/%E2%80%8B(https://www.instagram.com/daikitsuneta/%E2%80%8B)

King Gnu, millennium parade, PERIMETRON と様々なプロジェクトの中心人物として活動。あらゆるカルチャーを呑み込む日本人アーティスト・ミュージシャン。東京藝術大学にて西洋音楽を学んだのち、SXSW2017、FUJI ROCK Festival、Summer Sonic、Mutekなど国内外多数のフェスに出演し頭角を現わす。

プロデューサーとしても映画、ドラマ、CMの音楽監督や主題歌を手がけ、adidas、DIOR、New Balance×Chari Co、Beams、Numero×Emporio Armani などのファッションフィルム、NY Collectionで行われたN.Hollywoodのファッションショーでの楽曲提供をし会場でチェロを披露。2020年からはアディダス グローバルアンバサダーに就任するなどファッションカルチャーとの結びつきも強く、活動は多岐に渡る。

<About “POINTLESS JOURNEY”> https://pointlessjourney.jp/(https://pointlessjourney.jp/)

常田大希（King Gnu / MILLENNIUM PARADE）が主宰するプロダクトレーベル。adidas、SAINT LAURENT、Cartier、Bottega Veneta、DIORなどグローバルブランドとのコラボレーション実績を持つ常田が、自ら企画・ディレクションを手がける。これまでに、ジュエリー、キャップ、トイリングなどのカテゴリを展開。