OKI、沼津工場に新棟を建設し、防衛事業の生産基盤を強化

沖電気工業株式会社新棟のイメージ

OKIは、防衛事業の生産基盤強化の一環として、水中音響システム・水中音響センサーなどを生産する沼津工場（静岡県沼津市）に新たな生産棟を建設します。防衛分野における需要拡大に対応するとともに、水中音響技術の民生分野への展開を含むデュアルユース(注1)の取り組みを進めます。新棟は2027年9月の竣工、同年12月頃の稼働開始を予定しており、投資額は約30億円です。

近年、安全保障環境の変化を背景に、防衛関連市場は中長期的な成長が期待されています。また、海洋分野においても、海洋資源開発、海洋環境保全、海洋インフラの維持・保全など、多様な課題やニーズが顕在化しています。

OKIは、1950年代より水中音響に関する技術開発に取り組み、防衛分野を中心に水中音響センサーなどの設計・製造において、長年にわたる実績と高い信頼を築いてきました。今回、沼津工場に新たな生産棟を建設することで、生産ラインを増設し、組立から試験、完成までを一貫して行い、防衛事業における生産体制を強化します。これにより、ソーナー・ソノブイといった水中音響センサーなどの生産量を2023年度比で約5割増加させ、防衛・海洋関連分野の需要に対して、安定的に応えられる供給体制を一層強化します。

加えて、新棟では環境負荷の低減にも配慮し、省エネルギー設備の採用や太陽光発電設備の設置により、50%以上の省エネを実現し、ZEB／ZEF(注2)の達成を目指します。

OKIは今後も、長年にわたり培ってきた水中音響に関する技術と安定的な生産基盤を活かし、安全・安心な社会の実現に貢献していきます。また、デュアルユースの観点から、海洋インフラの維持管理、海洋環境モニタリング、海洋調査・観測などの民生分野においても、社会課題の解決につながる新たな価値の創出に取り組んでいきます。

新棟の概要

名称：OKI沼津工場 新棟（仮称）

建設予定地：OKI沼津地区（静岡県沼津市大諏訪）

延床面積：約3,600平方メートル

階数：地上3階建て（耐震・耐塩害仕様）

投資額：約30億円

着工時期：2026年7月予定

竣工時期：2027年9月予定

稼働開始：2027年12月予定

用語解説

注1：デュアルユース

防衛分野で培われた技術を、安全保障用途に加え、民生分野においても活用する考え方。

注2：ZEB（Net Zero Energy Building）／ZEF（Net Zero Energy Factory）

快適な使用環境を維持しつつ、高効率設備の導入や再生可能エネルギーの活用により、年間一次エネルギー消費量の収支を実質ゼロとすることを目指す建築物・施設の考え方。

リリース関連リンク

OKI「海洋の取り組み」紹介サイト(https://www.oki.com/jp/marine/)

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