【Green Parks】人気フラワーショップ「日比谷花壇」と初のコラボレーション！リゾート感漂うボタニカル柄の特別なアイテムを4月24日(金)に発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Green Parks（グリーンパークス）」は、株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島 浩彰）とコラボレーションしたアイテムを2026年4月24日（金）に全国のGreen Parks店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/eCDq

Green Parksではこのたび、人気フラワーショップ「日比谷花壇」と初のコラボレーションを実施。今回は夏らしいリゾート感漂うボタニカル柄をメインとしたTシャツやポーチなど全5型を展開いたします。

1枚で着映えするフォトプリントTシャツは、クラフト感のある刺繍とレトロな配色を組み合わせて特別なデザインに仕上げました。鮮やかな草花のフォトプリントとシックなモノクロフォトプリントの2種類をご用意。

レジャーや旅行にぴったりなメッシュ素材のトラベルポーチは、利便性の高い2サイズセットのアイテムです。洋服を収納できるマチ付きタイプと、インナーやアメニティーを入れるのに使いやすいフラットタイプで、さまざまな用途にお使いいただけます。

そのほか、水にも強いPVC素材を使用した夏らしいクリアポーチと、コーディネートに華やかさを添えるスカーフをラインアップいたしました。

本コラボアイテムをご購入いただいた方には、先着でオリジナルショッピングバッグをプレゼントいたします。また、各アイテムにはメッセージを添えられるオリジナルタグが付いており、母の日や大切な人へのギフトにもおすすめです。

さらにコラボを記念して、4月17日（金）よりブランド公式ＩｎｓｔａｇｒａｍおよびＸ（エックス）にて、全国共通「フラワーギフトカード500円分」を合計30名様にプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

初夏の訪れを感じさせる、洗練されたコラボアイテムをぜひお楽しみください。

■『Green Parks × HIBIYA KADAN』 販売概要

発売日：2026年4月24日（金 ※ECサイトは同日12時

販売場所：全国のGreen Parks店舗 ※一部店舗取り扱いなし

公式WEBストア「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/eCDq）、ZOZOTOWN

販売アイテム：トップス2型、スカーフ、ポーチ2型 全5型

■『Green Parks × HIBIYA KADAN』アイテム詳細

※価格はすべて税込

日比谷花壇コラボカラーTEE

カラー：Off White/Charcoal Gray

価格：\3,990

日比谷花壇コラボモノクロTEE

カラー：Off White/Sax

価格：\3,990

日比谷花壇スカーフ

カラー：Red/Green

価格：\2,490

日比谷花壇クリポーチ

カラー：Red/Green

価格：\1,290

日比谷花壇メッシュトラベルポーチ2点セット

カラー：Green

価格：\2,490

商品に付属するメッセージタグ

■プレゼント詳細

全国の店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて本コラボ商品をお買い上げいただいた方に先着で『オリジナル限定ショッピングバッグ』をプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了

■プレゼントキャンペーン 詳細

本コラボを記念して、4月17日（金）よりブランド公式ＩｎｓｔａｇｒａｍおよびＸ（エックス）にて、全国共通イーフローラ&日比谷花壇グループ「フラワーギフトカード500円分」が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。詳しくはブランド公式SNSをご確認ください。

応募期間：2026年4月17日（金）～2026年4月23日（木）

実施場所：Green Parks公式Instagram（https://www.instagram.com/green_parks/）

およびX（https://x.com/Green_Parks）

株式会社日比谷花壇について

1872年創業。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花や、フラワーギフト・生花の販売、お葬式サービス、景観プロデュース、花柄サービス、地域のまちづくり等、花とみどりを通じた高品質、高付加価値のライフスタイル提案を続けている。

https://hibiya.co.jp/(https://hibiya.co.jp/)

Green Parks（グリーンパークス）とは

毎日を、ここちよく。

今日のわたしを、ちょっと素敵に。

Green Parksは、ライフスタイルやシーンに寄り添うスタイリングで、自然体で毎日を楽しむあなたを後押しします。

https://stripe-club.com/brand/greenparks/