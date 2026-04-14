日本未上陸だった幻の映画がBS10プレミアムで日本初公開決定！『5-25-77 あの日の映画少年たちへ』

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株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」は、映画が好きで堪らなかったアメリカの田舎町の少年がハリウッドを目指すようになるまでを、『2001年宇宙の旅』『未知との遭遇』『スター・ウォーズ』など数々の名作ＳＦ映画へのオマージュを絡めながら描く珠玉の名作『5-25-77 あの日の映画少年たちへ』を独占日本初放送いたします。ハリウッドで活躍するパトリック・リード・ジョンソンが監督・脚本を務め、自らの映画少年時代をもとに映画化。タイトルの“5-25-77”とは1977年5月25日『スター・ウォーズ』が全米公開された、映画史上でも記念すべき日を表している。プロデュースを『スター・ウォーズ』のゲイリー・カーツや『地獄の黙示録』のフレッド・ルーズが手掛け、映画への愛が全編に渡って溢れている。

日本未上陸だった幻の青春映画がBS10プレミアムで本邦初公開！

日本ではこれが初公開！映画ファンの間で幻となっていた作品がいよいよBS10プレミアムで独占放送となる。SFコメディ『ハロウィン・インベーダー／火星人襲来!?』や『赤ちゃんのおでかけ』などを手掛けたパトリック・リード・ジョンソン監督が、2001年から製作を開始し、2022年にアメリカで公開となるまでおよそ20年の歳月を掛けて完成させた、まさに映画への熱意と、執念と、愛情がぎっしりと詰まった青春映画。“5-25-77”という奇妙な数字が並んだタイトルを見ただけで「もしや！？」と閃いた映画ファンも少なくないだろう。とりわけこの作品の時代設定となっている1970年代にSF映画の虜になり、8ミリ映画製作にのめりこんだ経験のある世代にとって、この作品は待望の日本初登場となる。

タイトルの“5-25-77”とは1977年5月25日のこと。これは今や誰もが知る、あの『スター・ウォーズ』が全米で初公開された、映画史上でも記念すべき特別な日である。全米公開とは言っても、当初はわずか数十館での上映。その頃、『スター・ウォーズ』のことは、まだ誰も気にはかけていなかった。しかしこの映画がその後、全米どころか世界中で空前のヒットを記録。現在に続く超人気シリーズの礎となったのである。いわば本作はその当時の“ビハインド・ストーリー”とも言える物語にもなっているのだ。

【放送・配信情報】『5-25-77 あの日の映画少年たちへ』

【放送】 BS10プレミアムにて5月25日（月）ほか放送

【配信】 BS10プレミアム for Prime VIdeoにて5月15日（金）より配信スタート

公式サイト：https://www.bs10.jp/premium/drama/5-25-77/1/(https://www.bs10.jp/premium/drama/5-25-77/1/)



【企画・監督・脚本・製作総指揮】パトリック・リード・ジョンソン（『ドラゴン・ハート』シリーズ、『赤ちゃんのおでかけ』、『どんな時も』）

【製作】フレッド・ルース（『地獄の黙示録』、『ゴッドファーザーＰＡＲＴ II』、『ロスト・イン・トランスレーション』）、ゲイリー・カーツ（『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』、『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』）ほか

【出演】ジョン・フランシス・デイリー（『ダンジョンズ＆ドラゴンズ／アウトローたちの誇り』監督＆脚本、『スパイダーマン：ホームカミング』原案＆脚本、ドラマ『BONES』シリーズ出演）／オースティン・ペンドルトン （『ビューティフル・マインド』、『ウォール・ストリート』）／コリーン・キャンプ（『地獄の黙示録』『ダイ・ハード３』）／エミ・チェン／ニール・フリン（『ミーン・ガールズ』、ドラマ『ｓｃｒｕｂｓ ～恋のお騒がせ病棟』）／スティーヴ・コールター（『死霊館 最後の儀式』、『アナベル 死霊博物館』） ほか



STORY：1968年、イリノイ州の田舎町。両親と映画館で初めて観た『2001年宇宙の旅』に衝撃を受けた幼いパトリックは、その影響で兄弟や親友たちと自主映画製作に熱中する映画少年に成長。恋人リンダとも巡り会い、学校生活と映画作り、青春を謳歌していたパトリックの中で、映画の世界への憧れは日増しに強くなっていく。そんな息子の姿を見かねた母親の協力を得て、パトリックは憧れのハリウッドを訪問できることに。そこで、『未知との遭遇』を制作中のスティーヴン・スピルバーグに出会い、さらに『スター・ウォーズ』の制作現場も目撃。すっかり『スター・ウォーズ』に心奪われた彼は、周囲にその凄さを語るが、誰もまだその名を知らない。そしてついに、1977年5月25日の全米公開日を迎えるのだが…。

ゲームクリエイター小島秀夫からコメント到着！★初解禁★

「冒頭から「2001年宇宙の旅」、「サイレント・ランニング」、ダグラス・トランブル！パトリック・リード・ジョンソン監督と僕は、ほぼ同い年。同じものに影響を受けて、背中を押されてきたはず。だから、中盤から涙が止まらなかった。自分がこれほどまでに映画を愛してきたのはどうしてなのか。なぜ孤立しながらもクリエイティブを続けるのか。クリエイティブに蔓延する“孤独”とはなんだったのか。そして自分にとっての“モノリス”とは、なんだったのか。自分の少年時代の日々と六十数年の人生を本作に重ねた。これは僕自身の人生であり、映画でもある。」

ゲームクリエイター 小島秀夫