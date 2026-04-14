⾬や水しぶきがかかる状況でも安心して充電！ケーブルを挿したままでもIPX4に対応するNESTOUTアウトドアバッテリー専用 充電防水キャップを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、雨や水しぶきがかかる状況でも安心して充電が可能な、NESTOUT(ネストアウト)アウトドアバッテリー専用の"充電防水キャップ CAP-1"を4月中旬より新発売いたします。



NESTOUTアウトドアバッテリーシリーズと組み合わせて使用することで、充電ケーブルを挿したままでも防水性を確保し、アウトドアシーンでの突然の雨や水しぶきがかかる環境下でも安心して充電が可能です。DE-NEST-5000シリーズ、DE-NEST-10000シリーズ、DE-NEST-15000シリーズに対応しており、バッテリー本体のネジ式キャップを外して付け替えるだけで、簡単に取り付けられます。

ケーブルを挿したままでも防水性を確保

- アウトドアに特化したブランド"NESTOUT(ネストアウト)"のアウトドアバッテリーシリーズに使えるオプションパーツの充電防水キャップです。- アウトドアでの突然の降雨や、釣り・キャンプ・車中泊など水滴がつきやすいシーンでも、NESTOUTアウトドアバッテリーシリーズと組み合わせることで、ケーブルを挿したまま充電時の防水性を確保。雨や水しぶきがかかる状況でも、安心して充電できます。- 急な雨や水しぶきでも安心して使える、JIS保護等級(IPX4)の防水仕様(※)です。※バッテリーとケーブルを取り付けた状態※バッテリーは付属していません。別途、NESTOUTアウトドアバッテリー(別売)が必要です。※充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。※本製品はJIS保護等級(IPX4)ですが、完全防水仕様ではありません。水中に沈めたり、激しい雨や悪天候下で使用しないでください。※バッテリーに本製品とケーブルを取り付けた状態で、ケーブルを引っ張って引き抜かないでください。パッキンが破損する場合があります。

対応機種と取り付け方法について

- DE-NEST-5000シリーズ、DE-NEST-10000シリーズ、DE-NEST-15000シリーズに対応しています。- NESTOUTアウトドアバッテリーの充電ポートにあるネジ式キャップを外して付け替えるだけで、簡単に取り付けられます。- バッテリーは、一般的な汎用充電ケーブルに対応しています。※適合ケーブル、使用上の注意事項についてはオンラインマニュアルをご確認ください。オンラインマニュアル>https://www.elecom.co.jp/m/j2114

アウトドアに特化した"NESTOUT(ネストアウト)"シリーズ

NESTOUT(ネストアウト)>https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00084/

製品詳細

NESTOUT専用充電防水キャップ CAP-1

型番：OD-NEWPCP1BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/OD-NEWPCP1BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260414-02/

ご購入はこちら

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVH4CVSB/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVH4CVSB/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15015468/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009817174/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550416511.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550416511.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一