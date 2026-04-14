TVアニメ「薫る花は凛と咲く」印象的な薫子の笑顔を透明感の美しい「アクリルアートスタンド」に！「Tシャツ」など新グッズが二次元コスパから登場【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】TVアニメ「薫る花は凛と咲く」商品情報

TVアニメ「薫る花は凛と咲く」より、印象的な薫子の笑顔の「アクリルアートスタンド」をはじめ、「Tシャツ」や「トートバッグ」など、新グッズが二次元コスパから登場です。

これらは、「コスパ オンラインショップ」を含むオフィシャルショップほかにてご予約を受付中です。

【二次元コスパ】／TVアニメ「薫る花は凛と咲く」商品情報

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◆TVアニメ「薫る花は凛と咲く」商品情報

和栗薫子 アクリルアートスタンド和栗薫子 アクリルアートスタンド

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：[プレート] 縦11.5cm×横17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm

素材：アクリル製

価格：2,420円（税込）

薫子のイラストを引き立てる、背景が透ける仕様のアクリルアートスタンド。

インテリアとして程よいサイズ感で、デスクや棚などさまざまな場所に飾りやすいアイテム。

・「和栗薫子」のイラストを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。

・背景が透ける仕様により、イラストの繊細さと透明感をより一層引き立てます。

・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。

※台座パーツ付き

【基本予約受付期間】～2026年5月3日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

和栗薫子 Tシャツ和栗薫子 Tシャツ

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE

価格：3,300円（税込）

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。

丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。

洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。

襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。

しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

【基本予約受付期間】～2026年5月3日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

和栗薫子 ショルダートート和栗薫子 ショルダートート

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％

カラー：NATURAL

価格：2,200円（税込）

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。

・長めのベルトは斜めがけにも最適。

・開口部にはスナップボタン付き。

・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。

・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。

【基本予約受付期間】～2026年5月3日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

和栗薫子 ラージトート和栗薫子 ラージトート

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm / 綿100％

カラー：NATURAL

価格：1,980円（税込）

頑丈な生地＆大容量。

通勤・通学、お出かけまで、幅広いシーンで活躍するトートバッグ

・イベントやお買い物で活躍する大型サイズ

・裏面は無地です

【基本予約受付期間】～2026年5月3日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

和栗薫子 パスケース（ナスカン付き）和栗薫子 パスケース（ナスカン付き）

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：（約）10.5cm×7cm

素材：PUレザー

価格：1,650円（税込）

ナスカン付きで、簡単に着脱が可能。

高級感があり、お手入れがしやすい合皮素材を使用。

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

【基本予約受付期間】～2026年5月3日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

和栗薫子 フタ付きフルカラーマグカップ和栗薫子 フタ付きフルカラーマグカップ

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：高さ9.5×直径8cm / 陶器製フタ/木製

価格：2,420円（税込）

薫子のイラストを、美麗なフルカラープリントで表現したマグカップ。

木製のフタも便利。

・ご自宅でのティータイムにオススメなマグカップです。・お部屋に飾ってインテリアとしても楽しめます。・フタをしておく事で飲み物を冷めにくくし、ほこりの混入も防いでくれます。

・フチのある木製のフタは、ティーバッグを置いたりコースターとしても使用できます。

［注意事項］

▼マグカップ

※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。

※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。

※新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。

※電子レンジ使用可。

※直火・オーブン・食器洗浄機でのご使用は、本体破損や絵柄部分が変色する原因となります。

▼木製フタ

※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。

※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。

※浸け置き、煮沸、酸素系塩素系薬剤による消毒はしないでください。

※天然素材の為、電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機は使用不可。

※天然木の為、色・木目には個体差があります。

※洗浄後は出来るだけ早く自然乾燥させてください。

【基本予約受付期間】～2026年5月3日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／TVアニメ「薫る花は凛と咲く」商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02183/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02183/mode/series?utm_id=1luntsnu&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260409kaoruhanaharintosaku)

◆権利表記

(C)三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

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