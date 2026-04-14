「ニコのバースデーパーティー」がテーマ！ TVアニメ『ウィッチウォッチ』POP UP SHOP in吉祥寺（ShoPro Mall 出張所）を4月10日（金）より開催！

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（ShoPro）は、吉祥寺PARCO ２F特設会場にて、TVアニメ『ウィッチウォッチ』POP UP SHOP in 吉祥寺（ShoPro Mall 出張所）を2026年4月10日（金）～4月26日（日）の期間で開催いたします。

「ニコのバースデーパーティー」をテーマに描き下ろした、若月ニコ、乙木守仁、宮尾音夢の新規イラストを使用したオリジナルグッズを発売いたします。また、トレーディンググッズだけでなく、ミニグラスやTシャツなど、パーティーを彩るグッズも登場いたします。

■オリジナルグッズ ラインナップ

アクリルスタンド（バースデーパーティーver.）各1,980円（税込）ミニグラス（バースデーパーティーVer.） 1,650円（税込）Tシャツ（バースデーパーティーVer.） 4,620円（税込）

期間中、2,200円（税込）ご購入毎に、スクエアイラストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント！

■購入特典：オリジナルスクエアイラストカード（全4種）

サイズ：120mm×120mm

≪商品及び購入特典に関する注意事項≫

※画像はイメージです。実際の商品および特典と異なる場合がございます。

※店舗の運営状況等によって、販売方法・開催期間を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※トレーディング商品はBOX購入で全絵柄が揃います。

※転売目的の購入はご遠慮ください。

※ご来店時に商品が欠品している場合がございます。また、商品がなくなり次第終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※購入特典のイラストはお選びいただけません。

※レシート合算での購入特典配布はできませんのでご注意ください。

※購入特典は無くなり次第終了となります。

■開催情報

開催期間：2026年4月10日(金)～4月26日(日)

開催場所：吉祥寺PARCO 2F 特設会場

営業時間：10:00～20:00

URL: https://kichijoji.parco.jp/

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

※上記開催期間後、別会場での巡回開催の可能性がございます。

■作品情報

鬼の力を持つ高校生・乙木守仁は、

魔女修行中の幼馴染・ニコの使い魔として同居することに!

幼馴染との再会にときめくニコだったが、

守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命があり…。

ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし...

前途多難で摩訶不思議な日々が始まる！

『SKET DANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディ、開幕！

・TVアニメ『ウィッチウォッチ』公式サイト：https://witchwatch-anime.com/

(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS