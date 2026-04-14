映画『パプリカ』POP UP SHOP、大丸梅田店の詳細解禁！梅田会場より新作アイテムも登場
株式会社ウエニ貿易（代表取締役社長 : 宮上光喜）は、公開20周年を迎えた今 敏監督によるアニメーション映画『パプリカ』の世界観をファッションとライフスタイルアイテムで表現したポップアップショップを、5/13(水)～5/19(火)まで、大丸梅田店にて開催いたします。
本イベントは、現在開催中の大丸東京店に続く追加開催となり、“Dream”をキーワードに展開する『パプリカ』コレクションを関西エリアでもお楽しみいただける機会となります。梅田会場では、これまで展開しているアパレル・ライフスタイル雑貨に加え、新たにグラスやマルシェバッグなどの新作アイテムが登場。作品の唯一無二の世界観を日常の中に呼び寄せるラインアップをご用意しています。
会場では、作品の世界観を体感できる空間演出の中で、コラボレーションアイテムをお楽しみいただけます。
特設サイト :
https://caltla.com/pages/paprika_daimaru
Paprika × DAIMARU MATSUZAKAYA
■ アイテムラインアップ（一部抜粋）
【NEW】Paprika Glass Set \7,700 tax in
【NEW】Paprika Market Bag \4,400 tax in
Paprika All-over print jacket2 \29,700 tax in
Paprika Printed Sweatshirt \16,500 tax in
Paprika All-Over Print Open-Collar Shirt \11,000 tax in
Paprika T-shit 全5種 各\7,700 tax in
Paprika All-Over Print Bag 全2種 \11,000 tax in
Paprika All-Over Print Goodnight Set 全2種 \3,850 tax in
Paprika Synthetic Leather ID Case 全2種 \3,850 tax in
Paprika Pin Badge 全2種 \660 tax in
※画像は全てサンプルのため、実際の商品とはデザイン・仕様・形状などが異なる場合がございます。予めご了承ください。
■ ポップアップショップ 開催概要【Paprika POP UP SHOP】
開催期間: 2026年5月13日（水）～5月19日（火）
開催場所: 大丸梅田店 1階 イベントスペース
※会期終了後より、CALTLAオンラインストアにて事後通販を予定しております。
■ ノベルティ情報
特典ステッカーも大阪限定の絵柄が登場！ポップアップショップにて、4,400円(税込)お買い上げ毎に、オリジナルステッカーを全5種からランダムで1枚プレゼントいたします。
※店頭でご購入いただいたお客様のみ対象となります。
※特典は数がなくなり次第終了となります。
※掲載写真は製作中のものです。実際の特典とは異なる場合がございます。
※店内でのトレーディング行為はご遠慮ください。
梅田会場ステッカー５種
■ 公式サイト・SNS
Official Site https://caltla.com/pages/paprika_daimaru
Official X https://x.com/project_caltla
Official Instagram https://www.instagram.com/project_caltla
作品 official X https://x.com/PERFECTBLUE228
(C)2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.