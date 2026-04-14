『名探偵コナンパズル 盤上の連鎖（クロスチェイン）』劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念施策開催決定！～劇場版テーマの限定カードや家具が手に入る！～

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、名探偵コナンのスマートフォン向けパズルゲーム『名探偵コナンパズル 盤上の連鎖（クロスチェイン）』にて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、2026年4月16日（木）より期間限定で公開記念施策を実施します。

■限定カードが手に入る劇場版公開を記念したイベントを開催！

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したイベントを開催します。

１.「劇場版公開記念イベント～風の女神～」を開催！

「劇場版公開記念イベント～風の女神～」では、劇場版をテーマにしたパズルステージが登場！

毎日1つずつ新しいパズルステージが登場し、特定のパズルをクリアすると、江戸川コナン、萩原千速の限定カードやお部屋機能で遊べる劇場版テーマの家具が手に入ります。

【開催期間】

2026年4月16日（木）メンテナンス終了後 ～ 2026年5月21日（木）12:59まで

２.「劇場版公開記念イベント【第１弾】」を開催！

期間中に、パズルを遊ぶと獲得できるイベントptを集めると、世良真純、横溝重悟の限定カードやお部屋機能で遊べる劇場版テーマの家具が手に入ります。

【開催期間】

2026年4月16日（木）メンテナンス終了後 ～ 2026年5月21日（木）12:59まで

■劇場版公開記念ガチャ「ピックアップ1」開催！

2026年4月16日（木）より、2枚の新カードをピックアップしたガチャが期間限定で登場！

同時開催のイベント「劇場版公開記念イベント【第１弾】」で新カードを使用すると、パズルを遊ぶと獲得できるイベントptが2倍となる特別な効果があります。登場キャラクターは開始日に公開。お楽しみに！

【開催期間】

2026年4月16日（木）メンテナンス終了後 ～ 2026年4月23日（木）12:59まで

■劇場版公開記念のダイヤがお得に手に入るキャンペーンを実施！

ダイヤがお得に手に入る劇場版公開記念キャンペーンを2026年4月16日（木）より期間限定で順次実施します。

１.スタートダッシュキャンペーン！

期間中にアプリを開始し、チュートリアルを突破するとダイヤ150個をプレゼント！コナパズをお得に始めるチャンスです！

【実施期間】

2026年4月16日（木）メンテナンス終了後 ～ 2026年5月21日（木）12:59まで

２.カムバックログインボーナス！

前回ログインから30日以上ログインしていないお客様を対象に、ダイヤが最大260個もらえるログインボーナスを期間限定で実施します。

【実施期間】

2026年4月17日（金）5:00 ～ 2026年5月21日（木）4:59まで

※5:00～4:59が1日としてカウントされます。

※このログインボーナスは7日目受け取り後、1日目に戻らず終了となります。

■TVアニメ「名探偵コナン」とは

1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から放送されており今年30周年をむかえ、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。劇場版名探偵コナン第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日（金）公開。

▼TVアニメ「名探偵コナン」公式サイト

https://www.ytv.co.jp/conan/

■『名探偵コナンパズル 盤上の連鎖（クロスチェイン）』とは

本アプリは、同じ色のピースを3つ以上繋げて消していく3マッチタイプのパズルゲームで、簡単な操作でお楽しみいただけます。ゲーム内には、可愛いミニキャラが登場し、パズルステージをクリアするとキャラクターがどんどんレベルアップしていきます。キャラクターがレベルアップすると、アニメの名シーン、お部屋での家具や衣装が段階的に開放されていきます。

■『名探偵コナンパズル 盤上の連鎖（クロスチェイン）』概要

名称 名探偵コナンパズル 盤上の連鎖（クロスチェイン）

提供 株式会社サイバード

配信開始日 2018年3月29日（木）

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制

対応OS iOS12.0以上、Android8.0以上

アクセス方法 App Store／Google Play 「コナパズ」で検索

公式サイト https://conan-puzzle.cybird.ne.jp/

公式X https://x.com/ConanPuzzle

公式Instagram http://instagram.com/conapazz/?hl=ja

ゲームジャンル 3マッチパズルゲーム

コピーライト (C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。