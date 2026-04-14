「ABEMA de WOWSPO」にて2026-27シーズンの「UEFAチャンピオンズリーグ」「UEFAヨーロッパリーグ」の生中継が決定！ECL・女子CLも来季継続中継！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、WOWOWが運営するスポーツ専門チャンネル「WOWSPO」のコンテンツを楽しめる「ABEMA de WOWSPO」において、2026-27シーズンの『UEFAチャンピオンズリーグ』、『UEFAヨーロッパリーグ』、『UEFAカンファレンスリーグ』、および『UEFA女子チャンピオンズリーグ』の生中継が決定したことをお知らせいたします。

「ABEMA de WOWSPO」では、学生の方を対象としたお得な「ABEMA de WOWSPO 学割プラン（年間プラン）」を提供しております。この度、来シーズンも引き続き『UEFAチャンピオンズリーグ』、『UEFAヨーロッパリーグ』などUEFA主催大会の中継が決定したことで、現在ご加入いただいても来年の同時期まで、欧州最高峰のサッカーを安心してお楽しみいただけるようになりました。「ABEMA de WOWSPO 学割プラン（年間プラン）」は通常月額1,980円のところ、月額1,400円（年間16,800円／税込）という学生限定の最安値価格でご提供しております。

現在開催中の2025-26シーズンの「UEFAチャンピオンズリーグ」は、日本時間4月8日（水）よりいよいよ準々決勝（ベスト8）がスタートし、決勝戦までの全試合を「ABEMA de WOWSPO」にて生中継でお届けいたします。今季のベスト8には、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマン、リヴァプール、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、スポルティングCP、アーセナルといった欧州を代表する強豪クラブが顔を揃えました。日本人選手が所属するクラブも勝ち残っており、遠藤航選手が所属するリヴァプール、伊藤洋輝選手が所属するバイエルン、守田英正選手が所属するスポルティングCPなどの激闘は見逃せない好カードです。

また、「UEFAカンファレンスリーグ」および「UEFA女子チャンピオンズリーグ」につきましても、来シーズンも継続して中継をお届けすることが決定いたしました。今シーズンより中継を実施している「UEFA女子チャンピオンズリーグ」の準々決勝では、宮澤ひなた選手所属のマンチェスター・ユナイテッドと谷川萌々子選手所属のバイエルンによる熱い日本人対決が実現するなど、世界最高峰の戦いが繰り広げられています。

欧州最高峰のサッカーが佳境を迎えるこの機会に、ぜひ「ABEMA de WOWSPO 学割プラン」にご登録いただき、熱狂の試合をお楽しみください。

■「ABEMA de WOWSPO」 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26シーズン 準々決勝 放送概要

シリーズページURL：https://abema.tv/service/wowow

【第2戦】

・4月15日（水）午前3:45～『リヴァプール vs パリ・サンジェルマン』

・4月15日（水）午前3:45～『アトレティコ・マドリード vs バルセロナ』

・4月16日（木）午前3:45～『バイエルン vs レアル・マドリード』

・4月16日（木）午前3:45～『アーセナル vs スポルティングCP』

※すべて日本時間表記。配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。

■「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」概要

URL：https://abema.tv/subscription/lp/741a1834-9f68-4a31-be37-792d18871ec3?open_browser=true

【料金プラン】

● 通常価格（月額）：1,980円（税込）

● 学割価格（年間プラン・月々払い）：1,400円（年間16,800円／税込）

【主な視聴可能コンテンツ】

・UEFAチャンピオンズリーグ

・UEFAヨーロッパリーグ

・UEFAカンファレンスリーグ

・UEFA女子チャンピオンズリーグ

ほか

※「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」は、月額1,400円にて12回の分割支払いとなります。

※「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」は、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります。

※配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。

■「WOWSPO」について

「WOWSPO」は、2024年4月に株式会社WOWOWが提供開始したサービスです。WOWOWが配信しているスポーツコンテンツをセレクトしてパッケージにしたもので、WOWOWの会員でなくともご利用いただけます。

■ABEMAについて

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」