Aile The Shota 2nd Album『REAL POP 2』リリース記念！渋谷で大好評を博したコラボバーがSAPPORO STREAM HOTELで開催決定！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区、総支配人 百瀬 毅）7階「BAR & GRILL Splish」では、2026年4月24日（金）～4月30日（木）、アーティストAile The Shotaの2nd Album『REAL POP 2』リリースを記念した期間限定コラボレーションバーを開催いたします。期間中は、楽曲の世界観をテーマにしたオリジナルカクテルと、本人メッセージ入り限定コースターの特典をお楽しみください。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/collaboration-bar2026/index.html

2022年1月にBMSGレーベルより「AURORA TOKIO」でデビューしたAile The Shotaは、2026年2月18日に待望の2nd Album『REAL POP 2』をリリースしました。

コラボレーションバーでは、2025年にリリースされ、本作に収録された楽曲「SAKURA」「向日葵花火」「月見想」「ハナユキ」をテーマにした4種のオリジナルカクテル（ノンアルコール対応可）をご用意。各曲は春・夏・秋・冬をイメージしており、その世界観を味覚とビジュアルで表現しています。

また、各カクテルにはアルバムジャケットデザインにAile The Shota直筆メッセージをプリントした限定オリジナルコースターをご用意しています。

本企画は、『REAL POP 2』リリース月の2026年2月にSHIBUYA STREAM HOTELで先行して実施され、大変好評を博しました。この度札幌でも開催が実現し、より多くのファンの皆さまに作品の魅力を体感していただける機会となります。

店内ではAile The Shotaのミュージックビデオを上映し、音楽や映像演出とあわせて、アルバムの世界観を感じながらカクテルを楽しめる特別な空間を提供します。

さらに、Instagramハッシュタグキャンペーンも実施。本人直筆サイン入りポスターが当たる参加型企画も展開し、ファン同士の交流の場としてもお楽しみいただけます。

■楽曲から生まれた4つのカクテルとオリジナルコースター

対象カクテルを1杯ご注文ごとに、オリジナルコースター（全4種）を1枚プレゼントいたします。ここでしか手に入らない、本イベント限定の特別なアイテムとして、ファン必見の特典です。

SAKURA：1,200円

「SAKURA」とAile The Shotaの透き通る歌声から着想を得た春色の一杯。

グレープフルーツとレモンの爽やかな風味にソーダの軽やかな喉越しを重ね、舞い散る桜をイメージした華やかなカクテルです。

向日葵花火：1,200円

マンゴーリキュールとオレンジが生み出す鮮やかな色彩で夏の高揚感を表現。

オレンジスピリッツのほろ苦さが、楽曲に込められた儚い恋心を感じさせる一杯です。

月見想：1,200円

ジャケットに描かれた空想の花のカラーをモチーフに制作。

巨峰リキュールで月夜の空を表現し、苦しくも美しい“想い”をソーダの余韻で描きました。

ハナユキ：1,200円

雪の白さをチョコレートベースで表現した冬のカクテル。

結晶やパールシュガーをあしらい、「花のように降る雪」というストーリーを立体的に演出しています。

SAKURA：コースター向日葵花火：コースター月見想：コースターハナユキ：コースター

■カクテルと楽しむコラボレーションフード

楽曲タイトルや作品の持つポップでエモーショナルな空気感をネーミングやビジュアルに落とし込み、まるで作品の世界観に入り込んだかのような体験を演出します。

REAL PLATE 2：1,200円

・生ハム

・黒トリュフチップス

彩りや盛り付けにもこだわり、カクテルとともに楽しむことで『REAL POP 2』の世界観がより立体的に広がるラインナップに仕上げました。味わいだけでなく、写真に収めたくなるビジュアルも魅力のひとつです。

■Instagramハッシュタグキャンペーン

イベント期間中、指定ハッシュタグを付けてInstagramに投稿していただいた方の中から抽選で5名さまに、Aile The Shota直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。

応募期間：2026年4月24日（金）～4月30日（木）

賞品：本人直筆サイン入りポスター（5名さま）

■ Aile The Shota × SAPPORO STREAM HOTEL コラボレーションバー詳細

・開催日：2026年4月24日（金）～4月30日（木）

・時間：18:00～24:00 (L.O.23:30)

※開催初日4月24日（金）と、最終日30日（木）は、21:00より営業開始いたします。

※貸切営業などにより一部営業時間変更が生じる場合がございます。最新情報は店舗にお問い合わせください。

・店舗：SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」

・料金：カクテル（ノンアルコール対応可） 各1,200円／フードプレート 1,200円

・滞在時間：2時間制

・内容：コラボレーションカクテル（オリジナルコースター付き）提供、MV上映、Instagramキャンペーン

※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

※席の指定は承りかねます。

※写真はすべてイメージです。

※定員になり次第ご予約受付を終了いたします。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※会場内で撮影された写真や動画は、広報活動に使用される場合があります。

お客さまのお問合せ先：「BAR & GRILL Splish」

TEL：011-206-7350

●Aile The Shotaについて

2022年1月「AURORA TOKIO」でBMSGレーベルよりデビュー。

Shin Sakiura、A.G.O、tofubeats、Soulflex、Ryosuke “Dr.R” Sakaiらと制作した楽曲は、各配信サイトでの1位やメディア各局でのヘビーローテーションを獲得。

Kalassy Nikoff、MATZ、GANMIなど、アーティストやプロデューサーからの注目度も高く、楽曲参加は20曲を超え、その勢いはとどまるところを知らない。

また、音楽による多幸感で満ち溢れたライブへの評判が高く、2023年に開催した初の全国ツアーチケットは完売、大型フェスへの出演も続々と決定。

さらには新世代の音楽・ダンスカルチャーシーンを牽引すべく、毎年オーガナイズイベントを開催している。

これまでリリースした4枚のEPを以て、自身のキャリアにおける序章を完結と位置付け、第一章として1stアルバムのリリースと東京ガーデンシアターでのワンマンライブを2025年に開催し、次世代のJ-POPSTARに成りゆくことを宣言している。

楽曲に溶けこむシルキーボイス、審美眼によって紡ぐリリックと感覚で描くメロディでリスナーを魅了。

ダンスをルーツにブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ稀有な音楽性を保有する、"存在がジャンル" "存在が音楽"なアーティスト。

詳細を見る :https://ailetheshota.tokyo/

●BAR & GRILL Splishについて

日本屈指の繁華街「すすきの」の中心「COCONO SUSUKINO（ココノ ススキノ）」の上層階に立地する「SAPPORO STREAM HOTEL」内レストラン。「北海道とつながるモダングリル」をテーマに、地元食材をふんだんに取り入れたメニューでお迎えいたします。朝食、ランチはブッフェを、夜はアラカルトメニューやコース料理をお楽しみいただけます。

営業時間：06:30～10:00 （L.O.09:30）／11:30～14:00 （L.O.13:30）／18:00～22:00 （L.O.21:30）

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/restaurant/splish/index.html

●SAPPORO STREAM HOTELについて

渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。

住所：〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1

TEL：011-206-1099【代表】

ホテル公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/index.htmlホテル公式“Instagram” :https://www.instagram.com/sapporostream/ホテル公式“X” :https://x.com/sapporostream