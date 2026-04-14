adieu (上白石萌歌)、4月22日発売 EP『adieu 5』より「ブルーアワー」Music Video を本日20時からプレミア公開！さらに、新曲「泣いてしまいそう」の先行配信も決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

adieuが、2026年4月22日（水）にリリースする5枚目のEP 『adieu5』より、新曲「ブルーアワー」のMusic Videoを本日20:00にプレミア公開する。

Music Videoの監督は、『adieu 5』のアートワークも手掛けている小林光大氏が担当。

夜明け前のブルーアワーにたたずむadieuの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから物語が動き出す。海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿は、どこか現実離れした幸福感に満ち、青く染まったスタジオでのバンドシーンでは、adieuの内に秘めたエモーションが静かに躍動。

卓越したカメラワークが、ライブさながらの躍動感と熱量を捉える。

ビジネス街の屋上で星と遊ぶ無垢な表情から、街を駆け抜ける無邪気な横顔まで。

最後、海辺の堤防で寄り添い合う二人の姿と、街の灯を背にビルの上に立つadieuの幻想的なラストシーンは必見。「日常」と「非日常」の境界線、あわいの中で、彼女は何を見つめているのか。adieuの新たな表現領域を提示する映像美に注目だ。

また『adieu5』より、新曲「泣いてしまいそう」を2026年4月15日（水）に先行配信することも決定。 徐々にEP『adieu5』の全貌が明らかに。4月22日のリリースを楽しみに待とう。

〈小林光大監督コメント：ブルーアワーMusic Videoについて 〉

adieuと映像イメージについて話し合いながら制作を進め、多くのインスピレーションをいただきました。信頼している映像制作スタッフとこの作品に取り組めたことを、とても嬉しく思います。ありがとうございました。

▼adieu「ブルーアワー」Music Video

公開日：2026年4月14日（火）20:00プレミア公開

URL：https://youtu.be/y9IjdlaUgLI

▼adieu「泣いてしまいそう」

配信日：2026年4月15日(水)0:00

Streaming / DL：https://adieu.lnk.to/naiteshimaisou

▼商品情報

EP『adieu5』

発売日：2026年4月22日（水）

初回生産限定盤

9,800円（税込）＜SRCL-13674～5＞

CD＋BD

※紙ジャケット仕様

※初回盤限定特典封入

BD収録内容

・adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-

・adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes

・「ブルーアワー」MUSIC VIDEO Behind the scenes

通常盤

3,800円（税込）＜SRCL-13676＞

CD：全6曲収録

商品詳細

https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG

【CD収録楽曲】

「元気？」

Words and Music：Satoko Shibata

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle

「泣いてしまいそう」

Words and Music：Jiro Yanase（betcover!!）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle

「ブルーアワー」

Words and Music：luvis

Arrangement：luvis Additional：Yaffle

「ナイトバード」

Words and Music：Hiyune（chilldspot）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle

「植物園」

Words and Music：Wataru Sawabe（Skirt）

Arrangement：knoak Cooperation with Yaffle

「Untitled」

Words and Music：JQ（Nulbarich）

Arrangement：Yuka Kawabata（prodz）Cooperation with Yaffle

◎公演情報

【adieu LIVE 2026 bleuir】

2026年5月30日（土）KT Zepp Yokohama

OPEN 17:30 START 18:30

スタンディング\8,800(税込)

2F指定席 \9,300（税込）

ドリンク代\600 別途

オフィシャル先行

2月28日(土)12:00～3月15日(日) 23:59

https://eplus.jp/adieu/

■adieu プロフィール

上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム。 2017 年秋、映画「ナラタージュ」同名主題歌シングルにてデビュー。

その歌声は、[時を止める歌声]と称され、多くの反響を呼ぶ。

2019 年、1st miniAL「adieu 1」リリース

2021 年、2nd miniAL「adieu 2」リリース 初のワンマンLIVE「adieu First Live 2021 -a plus- 」を東京・Zepp DiverCity にて開催

2022 年9月、3rd mini AL「adieu 3」リリース 初TOUR「adieu Tour 2022 -coucou-」9月東京・LINE CUBE SHIBUYA、10月大阪・な んばHATCHにて開催

2023 年7月、自身初の映像作品となる、 「[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24」をリリース 8 月にはスタンディングでのワンマンライブ、「coucou -夏のつどい-」を渋谷WWW Xにて 開催

2024 年11月、約2年ぶりのアルバム「adieu 4」をリリース。 8 月には自身初の夏フェスとなる「SUMMER SONIC」にも出演し、 12 月開催のワンマンライブ「adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-」もソールドアウト。

2025 年には海外、香港でのフェスに招聘されるなど活躍の幅を拡げ、本年は4月に5枚目となるEP「adieu 5」のリリースを控えている。

■adieu SNS

Official Site: https://www.adieu-web.com/

Twitter: https://twitter.com/moka_____k

Instagram: https://www.instagram.com/moka____k/

YouTube: https://www.youtube.com/@adieu_official