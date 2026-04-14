2026年ペットの「移動の質」はどう変わる？ AIRBUGGY PETが最高峰モデルに、次世代素材『シリコンレザー』を纏った限定「Si SERIES」を発表

株式会社GMPインターナショナル

株式会社GMPインターナショナル（本社：東京都渋谷区）が展開するペットブランド「AIRBUGGY PET」は、2026年春夏新作コレクションを発表いたします。

本コレクションでは、最上位モデル「DOME3 PREMIER」に、シリコンレザーを採用したリミテッドエディション「Si SERIES（エスアイシリーズ）」が新たに登場。本革のような質感と高い耐久性に加え、YKK株式会社（以下「YKK」）と協働したマグネットバックルを採用し、操作性と快適性を向上させました。さらに、春夏シーズンに向けた新アクセサリーも拡充し、ペットとの移動体験をより快適に提案します。

『SI SERIES（エスアイシリーズ）』は、近年の酷暑や衛生意識の高まりといった社会背景を受け、「紫外線や熱による経年劣化」や「メンテナンス性」といった課題に対応するために開発されました。

本シリーズでは、高級EV車のシートにも採用される次世代素材「シリコンレザー」を使用。紫外線や熱に強く、変色・硬化・ひび割れが起きにくい高い耐久性を備え、長期間にわたり美しい状態を保ちます。さらに、水や油を弾く特性により汚れを拭き取りやすく、日常的なお手入れが容易なイージーケア仕様としています。

また、無機物に近い性質を持つシリコン素材は、医療機器や調理器具などにも使用される安全性の高い素材です。ペットが直接触れたり、噛んだりする可能性にも配慮し、安心して使用できる点も特長です。

本シリーズには品質で世界を支えるYKKと協働し、安全性と利便性を追求した新型マグネットバックルを初搭載しました。磁力による直感的な開閉でペットの乗せおろしを片手でスムーズに行えます。

初めての人でも迷うことのない確実なロック機構により、安全性と利便性を両立しました。

※磁石を含む商品のため、ペースメーカー等に影響する可能性があります

YKKとの取り組みは、2025年東京ビックサイトで開催のインターペットでの接点をきっかけに始まり、ペット用製品に求められる安全性と利便性の向上を目的に進められました。

DOME3コットの形状や、ペットを抱えた状態での使用シーンを想定し、片手でもスムーズに開閉できる構造を検証。実使用に即したシミュレーションと細部にわたる検証を重ねることで、直感的な操作性と確実なロック機構を両立しています。こうした開発プロセスは、当社において新たな試みとなります。

Si BLACKSi PEARL■ 暑い季節の外出を快適にする春夏新作アクセサリーも新登場

【NEW】「DOME MAT COOL TOUCH（ドームマット クールタッチ）」

接触冷感素材と凹凸のキルティング構造により熱を逃がし、通気性を確保。裏面の保冷剤ポケットを併用することで、コット内の温度上昇を抑えます。

※保冷剤は別売り

【NEW】「UMBRELLA CASE（アンブレラケース）」

累計ヒットの「UVプロテクト アタッチメントアンブレラ」をスマートに携帯できる専用ケースが新登場。内側にマイクロファイバーを採用し、濡れた状態でも周囲を汚さず収納。フレームに沿うスリムな設計です。

【商品詳細】

■DOME3 PREMIER Si SERIES(ドームスリープレミア Siシリーズ)【2026年5月上旬発売】

価格：REGULAR SET \90,200（税込）/ LARGE SET \92,400(税込)

サイズ：【LARGE】使用時：H105×D96×W53.5cm /折たたみ時：H82×D30×W53.5cm

【REGULAR】使用時：H103×D96×W53.5cm /折たたみ時：H82×D30×W53.5cm

カラー：全2色（Si BLACK(ブラック）/Si PEARL（パール）

標準装備：エアポンプ・リストストラップ・バスケット・マルチホルダー2点・飛び出し防止用リード2点・コット取り付け用アダプター

販売店：AIRBUGGY PET直営店/AIRBUGGY公式オンラインストア/全国のパートナーショップ

商品ページ：https://www.airbuggy.pet/dome/si-series-dome3-premier-large/

■DOME MAT COOL TOUCH（ドームマット クールタッチ）

価格：REGULAR \5,940（税込）/LARGE \6,600（税込）

■UMBRELLA CASE（アンブレラケース）

価格：\4,950（税込）

◼️AIRBUGGY PET(エアバギーペット)について

AIRBUGGY PET(https://www.airbuggy.pet/)は、日本のベビーカーブランド AIRBUGGY（エアバギー）(https://www.airbuggy.com/) から、2010年に誕生したペットカートブランド。犬や猫などのペットを安心して乗せられる設計で、日常のお散歩から旅行、老犬・リハビリ期の移動まで、ペットとの暮らしを快適にサポートします。

3輪構造のエアタイヤが生み出す“空気のように軽い押し心地”と“なめらかな乗り心地”は、ベビーカー開発で培った技術がベースです。欧州統一安全規格「EN1888-2」に準拠した高い安全性を誇ります。

さらに、ペット・ベビー・ショッピングの用途を一台で兼用できる「LIFEBUGGY（ライフバギー）」コンセプトが評価され、2010年にグッドデザイン賞を受賞。

現在では、ブランド公式ユーザーコミュニティ 「AIRBUGGY PET CLUB」 の登録者数が

33,000名（2026年4月時点）を超え、“ペットと人の幸せな暮らし”を支えるブランドとして支持を広げています。

■会社概要

商号 ：株式会社GMPインターナショナル

所在地 ：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル

代表 ：原口 敬太

設立日 ：2002年2月

事業内容 : 3輪ベビーカー・ペットカートの製造・販売、育児用品の輸入、販売

URL ：https://www.airbuggy.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/airbuggyhq/

自社ブランド： AIRBUGGY：https://www.airbuggy.com

AIRBUGGY PET：https://www.airbuggy.pet

取扱いブランド： MAXI-COSI：https://www.maxicosi.jp

britax romer：https://www.britax.jp

VEER：https://www.gmp-intl.co.jp/veer/

Joolz：https://my-joolz.jp