日本人所属クラブ同士がタイトルをかけて激突。U-NEXT、欧州各国のカップ戦決勝などを独占ライブ配信。プレミアリーグ優勝争いの天王山では人気VTuberによるウォッチパーティーも開催

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、欧州各国カップ戦の決勝や準決勝を含む今季終盤の注目カードをライブ配信いたします。あわせて、プレミアリーグ第33節のマンチェスター・C vs. アーセナルでは、配信を記念した人気VTuber「綺々羅々ヴィヴィ」さんによるウォッチパーティーも開催します。

久保建英 日本人”初”スペインの公式タイトル獲得か コパ・デル・レイ 決勝

U-NEXTでは4月中旬以降、欧州各国のリーグ戦、カップ戦の優勝争いに関わる注目の試合を余すことなくライブ配信いたします。4/19(日)4:00試合開始のスペイン コパ・デル・レイ決勝では、日本代表MF久保建英所属のレアル・ソシエダとアトレティコ・デ・マドリーが対戦。U-NEXTはこの試合を独占ライブ配信いたします。

久保は今季公式戦21試合に出場し、2ゴール4アシストを記録しています。1月18日に行われたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷しましたが、3月23日に約2カ月ぶりにトレーニングへ復帰し、4月11日のラ・リーガ第31節アラベス戦では後半途中から2ヵ月半ぶりの出場を果たしました。アラベス戦では復帰後即アシストを記録するなど、決勝での活躍が期待されます。日本人”初”スペインの公式タイトル獲得へ挑む久保建英のプレーをぜひご覧ください。

田中碧、松木玖生がタイトル獲得へ挑む！英・FAカップはついに準決勝へ

世界最古のカップ戦／英・FAカップはいよいよ準決勝、4月26日(日)にチェルシーとリーズ、マンチェスター・Cとサウサンプトンが対戦。リーズ所属の日本代表MF田中碧は、準々決勝のウェストハム戦で先制ゴールを挙げ、クラブの39年ぶりとなるFAカップ準決勝進出に大きく貢献しました。また、サウサンプトンの松木玖生は今シーズン前半こそ出場機会に恵まれなかったものの、1月以降ゴールを重ねており、チーム内での出場機会を大幅に増やしています。

決勝は日本人対決！オランダ伝統のカップ戦の配信も決定

4/20(月)1:00試合開始のKNVBカップ（オランダカップ）決勝では、AZアルクマールとNECナイメヘンが対戦します。現在、AZには毎熊晟矢、市原吏音、N.E.C.には佐野航大、小川航基が所属しており、日本人選手所属クラブ同士による決勝として注目されます。また本大会は2026/27シーズンから日本人選手所属クラブの試合を中心に、U-NEXTにて独占配信する予定です。

プレミアリーグの天王山 人気VTuberによるウォッチパーティーで楽しもう！

また、佳境を迎えるプレミアリーグでは4/20(月)の第33節マンチェスター・C vs. アーセナルが、優勝争いを左右する天王山として注目されます。この試合にあわせて、人気VTuberの「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」さんの公式YouTubeチャンネル上でのウォッチパーティーを開催します。

さらに、開催を記念したアーセナルのサカ選手サイン入りユニフォームが当たるU-NEXTサッカーパック会員限定プレゼントキャンペーンも、4月20日(月)23:59まで実施中です。

フットボール界 最大の祭典を目前に控える中で、今季のタイトルを懸けてより一層ヒートアップする欧州フットボールの大一番を、ぜひU-NEXTでお楽しみください。

コパ・デル・レイ決勝 アトレティコ・デ・マドリー vs. レアル・ソシエダ

【配信日時】4月19日（土）4:00 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013636

KNVBカップ決勝 AZアルクマール vs. NECナイメヘン

【配信日時】4月20日（月）1:00 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014197

FAカップ準決勝 マンチェスター・C vs. サウサンプトン

【配信日時】4月 26日（日）1:15 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014219

FAカップ準決勝 チェルシー vs. リーズ

【配信日時】4月 26日（日）23:00 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014220

プレミアリーグ第33節 マンチェスター・C v アーセナル

【試合配信日時】4月20日（日）0:30 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013655

【ウォッチパーティーURL】https://www.youtube.com/@KikiraraVivi

Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW 公式YouTubeチャンネルで実施

ウォッチパーティー開催記念 豪華プレゼントキャンペーン

人気VTuberの「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」さんのウォッチパーティー開催を記念して、アーセナルのサカ選手サイン入りユニフォームが1名様に当たる、U-NEXTサッカーパック会員限定の豪華プレゼントキャンペーンを4月20日（月）23:59まで実施中です。詳細はU-NEXTフットボール公式Xアカウントでご確認ください。

URL）https://x.com/UNEXT_football

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。