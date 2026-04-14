MMORPG『HIT : The World』 『チャンピオンカレー』とのコラボを明日より開催！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、PCおよびモバイル向けに提供中のMMORPG『HIT : The World』において、2026年4月15日（水）より、株式会社チャンピオンカレー（本社：石川県野々市市、代表取締役社長：中村洋介、以下 チャンピオンカレー）とのコラボレーションキャンペーンを開催いたします。

明日から開催されるコラボレーションキャンペーンでは、『チャンピオンカレー』をモチーフにしたコラボ限定アイテムを、ゲーム内で獲得することができます。また、同日からは『HIT : The World』サービス開始2周年を記念した各種イベントも開催予定です。この機会にぜひゲームにログインして、盛りだくさんのイベントをお楽しみください。

＜コラボ期間＞2026年4月15日（水）メンテナンス後 ～

<コラボアイテム＞

チャンピオンカレーLカツカレー

■株式会社チャンピオンカレーについて http://chancurry.com

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から65年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。

【『HIT : The World』について】

『HIT : The World』は、全世界累計2,500万DLを突破した「HIT」の世界観を継承し制作された、PCおよびモバイル向け新作MMORPGです。本作では、「HIT」ならではの世界観を継承しつつ、グレードアップした高品質なグラフィックで大規模なバトルや重厚な成長ストーリーをお楽しみいただけます。

▼ゲームリリースと同時に繰り広げられる壮大な攻城戦！

すべてのプレイヤーが参加できるこの大規模戦で、ギルドの名誉をかけて勝利を掴み取りましょう。最強のギルドになるのは一体どこか！？戦場に飛び込み新しい歴史を作ろう！

▼あなたの手で世界のルールを定める調整者の祭壇！

みんなと報酬を共有するか、それとも激しい競争を通じて独占するかを投票で決着！あなたの戦略的な決断で、物語を綴りましょう！

▼共闘で得る連帯感！

一人では倒せない強力なフィールドボスや、時折現れるエデンの変異体。仲間と力を合わせて彼らを打ち倒しましょう！

▼魅力的な戦闘クラスが織りなす戦略！

武器を扱うクラスごとに独自の個性と相性の関係があります。これにより、成長の楽しさと激しい戦いの様々な側面を体験できます。あなただけの戦略と技術で戦いに臨みましょう！

【『NEXONダイレクト支払い』の対応開始】

『HIT : The World』では、PC版から直接決済が可能な『NEXONダイレクト支払い』が実装されます。購入の際にお得な特典が獲得できますので、PC版をご利用の方は是非ご活用ください。

【タイトル概要】

◇タイトル名：HIT : The World

◇料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金制）

◇提供プラットフォーム：PC / iOS / Android

◇公式サイト：https://hittheworld.nexon.com/

◇公式 X：https://twitter.com/htw_nxj

◇公式 YouTube：https://www.youtube.com/@HITTheWorld_official

◇コピーライト表記：(C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はすべてイメージになります。

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出す水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。