セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『再雇用人材活躍の実践ノウハウ3選 ―再雇用を“戦略化”する設計と運用のコツ―』セミナーを2026年5月15日（金）16:00～16:40に開催することをお知らせいたします。

概要



人口減少や少子高齢化により国内の労働力の減少が進んでいる中で、貴重な働き手として期待されるのが60才以降の人材、いわゆる定年後再雇用人材です。

一方で、国の雇用政策・社会保障政策などへの対応のために、多くの企業では再雇用人材の積極的な活用が後手に回っていることも現実としてあります。

今回のセミナーでは、定年を取り巻く制度やその運用の現状を整理しながら、60歳以降人材が真に活躍し、会社に貢献していただくための仕組みづくり・運用のヒントを紹介します。その中で、「再雇用制度」だけではなく、「人事制度そのもの」の意義についても見つめなおしていきたいと思います。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202605151/

プログラム



1．再雇用制度を取り巻く現状と今後の方向性

再雇用を取り巻く「今」

再雇用制度を「仕組み」としてとらえなおす



２．【ポイント1】期待役割の定義

再雇用制度のコア「期待役割」

期待役割定義事例



３．【ポイント２】役割ベースの評価と報酬設計

再雇用者給与の設計視点

評価することで組織の一体感を高める



４．【ポイント3】リソース視点でのシニア教育・配置

「定年前」から始めるシニア教育

スキルとモチベーションの2軸で考える



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年5月15日（金）16:00～16:40

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202605151/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

瓜阪 彰悟

新卒でセレクションアンドバリエーションに参画。加工機器製造企業、電気部品製造企業の人事制度改定や精密機器製造企業における取締役会・コーポレートガバナンス改定を始めとした人事コンサルティング業務に従事。 主に、人事現状分析を踏まえた組織課題特定、従業員満足度調査の設計・実施、ガバナンス制度を踏まえた役員報酬制度設計の分野に携わる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/