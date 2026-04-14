【エンタメ１期生募集開始】立志舎が新たなスタート ～「好き」を一生モノの「武器」に変える～

学校法人立志舎

全国に専門学校と高等学校を展開する学校法人立志舎（所在地：東京都墨田区）は、2027年度４月より【マンガ・アニメクリエイション学科】【eスポーツ学科】【webデザインクリエイター学科】を新設（※１）し、「好き」を一生モノの「武器」にするためのカリキュラムをスタートいたします。

◼︎ マンガ・アニメクリエイション学科（3年制） ～強力な産学連携～

プロの現場と同じ環境で、作画の基礎からデジタル技術、物語の構成力までじっくり習得。

少人数制で一人ひとりの個性を伸ばし、デビューや就職をサポートします。

また他にはない強力な産学連携に向け、株式会社青心社 青木治道氏がマンガ部門顧問に、そしてアニメ部門の特別顧問として森田宏幸氏が就任いたします。

各分野において豊富な経験と卓越した実績を有し、今後はその専門的知見をもとに、本学科の教育・研究活動に対し指導・助言を賜り、さらなる教育内容の充実および人材育成の強化を図ってまいります。

青木治道 氏

株式会社 青心社代表取締役

関西大学SF研究会の創設者

大阪市西区に株式会社青心社を設立。特に士郎正宗氏の初期作品である『アップルシード』をはじめとする著作を多数出版。

活字部門である「青心社文庫」レーベルでは、H.P.ラヴクラフトのクトゥルフ神話シリーズを翻訳出版するなど、SFファンにとって価値ある作品を提供している。

森田宏幸氏

アニメーション作画・演出。1964年福岡生まれ。『AKIRA』『PERFECT BLUE』など多数の作品のアニメーター／スタジオジブリ『猫の恩返し』(2002 年)、TV シリーズ『ぼくらの』(2007 年)、『聖剣学院の魔剣使い』(2023 年) 監督／『日本心理学会心理学叢書 アニメーションの心理学』(2019 年)共著／東京工芸大学芸術学部アニメーショ ン学科 教授(2024-2025年)

＜POINT＞

・プロと同じ最新のデジタル環境で、現場の即戦力を目指す

・基礎から応用まで、作画スキルを劇的に向上させる指導

・産学連携プロジェクトで、在学中からプロの仕事を経験

学科設置校：専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ２１（※2） / 立志舎札幌AIデジタルクリエイト＆スポーツ公務員専門学校（※3）

◼︎ eスポーツ学科（4年制）～4年間で競技シーンの頂点と業界の未来を作る～

・プロと同じ最新のデジタル環境で、現場の即戦力を目指す

・基礎から応用まで、作画スキルを劇的に向上させる指導

・産学連携プロジェクトで、在学中からプロの仕事を経験

プロ選手としてのプレイスキルはもちろん、大会運営や実況、マーケティングまで網羅し、変化の早いeスポーツ業界で、長く、幅広く活躍できる真のプロフェッショナルを目指します。

＜POINT＞

・本気でプロを目指すための、徹底したトレーニング環境

・現役のプロから直接学ぶ、勝つための知識と最新スキル

・配信技術やイベント運営など、ビジネス側の専門性も習得

eスポーツ専用イベントスペースを完備学生一人ひとりにプロ基準の環境を準備配信機材も完備し、イベント運営等の専門性も習得できる

学科設置校：専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ２１（※2） / 立志舎札幌AIデジタルクリエイト＆スポーツ公務員専門学校（※3）

◼︎ Webデザインクリエイター学科 ～AI技術を取り入れた最先端の学び～

最新のAI技術を使いこなすことで、センスの壁を飛び越えアイデアを自由自在に形にする力を2年間で身につけます。

＜POINT＞

・生成AIを駆使して、想像をはるかに超える制作を実現

・「おためしインターンシップ」で憧れの現場を一足先に体感

・資格取得も徹底サポート

学科設置校：専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ２１（※２）

「好きを応援する学校」ならではのカリキュラムで、好きをとことん突き詰めつつ、興味・関心をもとに選択できる特別授業により、幅広い将来設計が可能です。



最新施設を体験できるオープンキャンパスを４月より毎週日曜日に開催し、

2027年度、1期生となる学生募集を開始いたします。

新設学科公式サイト：https://www.all-japan.ac.jp/course/entertainment/



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※1...eスポーツ学科、マンガ・アニメクリエイション学科、Webデザインクリエイション学科ともに認可申請中となります。

※2...専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ２１は2027年4月より『立志舎東京鉄道デジタルクリエイト・スポーツ＆ダンス専門学校』へ校名変更予定（認可申請中）

※3... 立志舎札幌AIデジタルクリエイト＆スポーツ公務員専門学校は2027年4月開校予定（認可申請中）

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お問い合わせ先

学校法人立志舎 広報部

03-3624-5403 / kouhou@all-japapan.ac.jp