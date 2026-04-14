ECサイト向けショート動画プラットフォーム「Charlla」、複数動画を一覧表示できる”ウィジェット機能”を提供開始

株式会社カテノイド

ECサイト向けショート動画活用プラットフォーム「Charlla（チャラ）」を提供する株式会社カテノイド（本社：東京都千代田区、代表：李 亨九、柳 承乙）は、新たに「ウィジェット機能」の提供を開始いたしました。本機能により、新商品紹介や特集ページ、ブランド訴求など、さまざまなシーンでの活用が可能となり、ECサイトにおける動画活用の幅がさらに広がります。

■ Charlla（チャラ）について

Charlla（チャラ）は、ECサイトに特化したショート動画ソリューションです。開発の知識がなくても自社サイトにショート動画コンテンツを簡単に配置できる、ノーコードベースのショート動画コマースツールとして、累計導入企業数は600社を突破。ファッション、ビューティー、インテリア、フード、スポーツのみならず、医療、税務・会計など、幅広い業界で活用が広がっています。

ノーコードで動画埋め込みタグを生成でき、専門知識がなくても簡単に導入が可能。商品ページやサイト内にショート動画を活用することで、商品の魅力を直感的に伝え、購買意欲の向上および購入率（CVR）の改善に貢献します。

プレイヤーは、サイトに最適化された「ディスプレイヤー」と、動画内に商品購入バナーを設置できる「ショッププレイヤー」の2種類を提供。さらに、今回新たに、複数の動画を一覧表示できる「ウィジェット機能」にも対応しました。

また、管理画面では動画のアップロードから埋め込みリンクの生成を直感的に操作できるほか、再生数やクリック率などのデータ分析も可能で、動画マーケティングの効果最大化を支援します。

～動画の継続表示で回遊促進・滞在時間を向上～

◆新機能「ウィジェット機能」とは

ウィジェット機能は、動画を活用したデザインパーツとして、ECサイト内に動画コンテンツエリアを簡単に構築できる機能です。

近年、コーディングのハードルを下げる技術は増えているものの、ECサイト運営において実際のビジネスに即時活用するには、依然として課題が残っています。

こうした課題に対し、本ウィジェット機能は開発プロセスを必要とせず導入でき、ユーザーの滞在時間や購入率（CVR）の向上に貢献する効率的なツールです。

新商品紹介や特集ページ、ブランド訴求など、さまざまなシーンで活用できるほか、動画を継続的に表示することでユーザーの回遊を促進し、サイト全体の滞在時間向上にも寄与します。

ウィンドウショッピングのような感覚で、気になる商品をどんどんチェック。左右にスワイプするだけで動画をサクサク見られ、カタログをめくるように楽しく商品を見つけられます。

■ 主な特長

1. 複数動画を一括表示し、コンテンツ化

複数のショート動画をまとめて表示することで、商品紹介や特集コンテンツを“動画で見せる”導線を構築。ユーザーに対して、より直感的な情報提供を実現します。

2. 柔軟なデザインカスタマイズ

フローティングウィジェット、スライドウィジェット、マルチショッププレイヤーの3種類のデザインのレイアウトに対応。サイトデザインや用途に応じて、柔軟にカスタマイズが可能です。

3. レスポンシブ対応

PC・スマートフォンなどの視聴環境に応じて、動画サイズやバナー配置を自動で最適化。あらゆるデバイスで快適な視聴体験を提供します。

■導入メリット

・商品の理解促進による購入率（CVR）の向上

・サイト滞在時間の向上

・ブランドの世界観がより伝わる

・購買導線の最適化

動画が常に目に入ることで、自然と見てもらいやすくなり、購入につながりやすくなります。

詳しくはこちら :https://charlla.io/jp/

カテノイドは、今後も多様なウィジェットや自動化機能の拡充を進め、中小規模のEC事業者でも手軽にショート動画を活用したビデオコマースを運用できる環境の実現を目指してまいります。

■株式会社カテノイドについて

韓国No.1の動画配信プラットフォーム提供企業として、豊富な経験と技術力をベースに、OTT、メディア資産管理、ライブコマース、ショートフォームビデオなど、あらゆるビデオ関連領域にSaaS型ソリューションを提供しています。

■会社概要

会社名：株式会社カテノイド

所在地：東京都千代田区神田岩本町４－９ トゥルム 神田 7階

代表者：李 亨九、柳 承乙

事業内容：オンラインビデオプラットフォーム／動画ソリューション／動画配信サイト・アプリ開発

URL：https://www.catenoid.net/jp/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

電話番号：03-4405-8462

メール：jp_sales@catenoid.net

https://www.catenoid.net/jp/contact/