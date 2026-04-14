調査レポート「CNCF アニュアル クラウドネイティブ サーベイ : AIの未来のインフラストラクチャー」を公開

The Linux Foundation Japanインフォグラフィック : CNCF アニュアル クラウドネイティブ サーベイ

LF ResearchとCloud Native Computing Foundation (CNCF) は2025年も再び提携し、クラウドネイティブ コミュニティを対象とした年次調査を実施しました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 CNCF アニュアル クラウドネイティブ サーベイ : AIの未来のインフラストラクチャー(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/04/cncf-2025-annual-survey-jp/)- オリジナル版 (英語) CNCF Annual Cloud Native Survey: The infrastructure of AI’s future(https://www.linuxfoundation.org/research/cncf-2025-annual-survey)

調査結果から、今年の主なテーマとして以下の3点が明らかになりました。

- KubernetesのコンテナオーケストレーターからAIインフラストラクチャ プラットフォームへの進化。- クラウドネイティブの成熟度は、探索者、採用者、実践者、革新者という4つの明確な段階を経て予測可能な進歩を遂げる。- AIに対する野心とインフラの現実との間には、深刻な隔たりが存在する。

このギャップに対処する方法については、レポート全文をお読みください。

著者

- Adrienn Lawson, the Linux Foundation- Jeffrey Sica, CNCF

日本語版翻訳協力： 北村 拓也