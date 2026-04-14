【ベトナム＆カンボジア＆ラオス観光のスペシャリスト】サザンブリーズ株式会社、日本市場向けB2Bパートナーシップを強化。現地発の「高品質・高付加価値」な旅行手配をワンストップで提供。

サザンブリーズジョイントストックカンパニー

サザンブリーズ株式会社は、ベトナム、カンボジア、ラオスにおいて自社直営の支店を展開する日系旅行会社として、その高品質なサービスと確かな手配体制で、多様な旅行ニーズに応えています。

30年間の経験を活かし、日本企業様のニーズに寄り添った柔軟な旅行手配を提供することに注力しています。

1996年創業、日系パイオニアとしての信頼と実績

ホーチミン本社（事務所内）

弊社は、ベトナムにおける日系旅行会社の先駆けとして1996年に創立。

30年にわたり培ってきたノウハウと、数多くの日本企業・団体様をご案内してきた実績は、私たちの誇りです。

商習慣やサービスレベルへの厳しい要求を理解している日系企業だからこそ、日本のパートナー様に寄り添った柔軟な対応が可能です。

インドシナ3カ国を網羅する「直営ネットワーク」

ホーチミン本社スタッフ

ベトナム（ホーチミン・ハノイ・ダナン等）、カンボジア（シェムリアップ等）、ラオス（ルアンパバーン等）の主要都市に自社支店を展開しています。

●中間マージンの排除： 全て自社拠点で手配を行うため、コストパフォーマンスに優れた価格を提示。

●一貫した品質管理：3カ国をまたぐ周遊ツアーでも、全行程でサザンブリーズ基準の高品質なサービスを提供。

●迅速なトラブル対応：各地の支店に日本人スタッフ・熟練の現地スタッフが常駐しており、緊急時も現地から直接サポートします。

サービスラインナップ

2020年にユネスコ世界ジオパークに認定されたベトナムの中部高原に位置するダクノン・ジオパーク

●SITツアー：特に少数民族の村、トレッキング、撮影ツアーを得意としております。

創業以来インドシナ各地の秘境を実際にスタッフの足で巡りツアー造成してきました。

インターネットに載っていない少数民族の村や絶景スポットを知り尽くした日本語ガイドがご案内します。

●MICE・視察旅行： 創業以来のネットワークを活かした企業訪問や施設視察のコーディネート。

●ラグジュアリー・個人旅行： 各地の最新リゾートや隠れ家スポットの提案。

●世界遺産周遊： アンコールワット（カンボジア）、ルアンパバーン（ラオス）、ハロン湾（ベトナム）など、インドシナの魅力を繋ぐオリジナルルートの構築。

旅行会社様向け「WEBタリフ」を公開

WEBホテルタリフ（参照ページ）

●24時間リアルタイムで最新料金を確認可能

パートナー企業様の利便性向上のため、ベトナム・カンボジア・ラオスの最新ランド料金を網羅した「WEBタリフ」を運用しております。

●常に最新の情報

紙のタリフとは異なり、最新のホテルキャンペーンや仕入れ状況が即座に反映されます。

●効率的な見積作成

3カ国・主要都市の料金がWEB上で一括確認できるため、お客様への回答スピードが格段に向上

●簡単操作

必要な情報をカテゴリー別に検索でき、複雑な手配もスムーズに検討していただけます。

【WEBタリフのご利用について】

タリフの閲覧には、旅行会社様限定の会員登録が必要です。下記URLよりご登録いただくことで、すべての料金情報を閲覧していただけます。

▶WEBタリフ利用の会員登録はこちら(https://www.toursystem.biz/agent_register)から

売れ筋モデルコースのご案内

旅行会社登録ページへ :https://www.toursystem.biz/agent_register成田空港・関西空港から直行便が就航する人気リゾート地ダナンのフルペンコース

その他、モデルコースを取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://sites.google.com/wideee.com/dad2n/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

代表者コメント

代表取締役会長 眞々田昭雄

ベトナムを拠点とする旅行会社「サザンブリーズ株式会社」の代表取締役会長として、長年にわたり旅行業界の発展に貢献してきました。1996年の創業時から変わらないのは、お客様に『ベトナム、カンボジア、ラオスに来てよかった』と思っていただきたいという情熱です。3カ国に自社拠点を持ち、日本の皆様の細かなニーズを直接現場に反映できるのが私たちの最大の強みです。ぜひ、皆様の『現地専門部署』としてご活用ください。

■「サザンブリーズ株式会社」について

サザンブリーズ株式会社は1996年の創業以来、30年にわたって、特にベトナムの各都市を中心に、カンボジアやラオスなどの旅行手配サービスを提供してきた、歴史と実績を持つ旅行会社です。

日本人向けベトナム国内ツアー手配実績 No.1 を誇り、現地スタッフとの強固なネットワークを活かし、きめ細やかな対応と高品質なサービスで多くのお客様にご利用いただいています。

年間6万6千名以上のお客様の観光手配実績があり、この豊富な経験と実績、そして日本語対応可能な体制をもって、お客様に「安心」と「価値ある旅」を届けてまいりました。

今後も現地との結びつきを活かしながら、安心・安全で質の高い旅の提供を徹底し、日本とベトナム、さらには近隣地域の架け橋となる旅行会社として利用者さまの旅をサポートしてまいります。

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ先

サザンブリーズ株式会社

Email：support@wideee.com