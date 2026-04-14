ADDICT、美容領域の強化に向け「Beauty Partner」を始動。

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基）グループにおいて美容領域に特化したマーケティング支援を展開する株式会社ADDICT（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤匠海、以下「ADDICT」）は、日韓における美容領域の強化を目的に、新プロジェクト「Beauty Partner」を始動したことをお知らせいたします。

本プロジェクトの第一弾として、メイクアップアーティスト兼クリエイターとして多角的に活躍し、ジェンダーレスな美を発信する「Zutti Mattia」をBeauty Partnerとして起用いたしました。

Beauty Partnerとは

「Beauty Partner」は、ADDICTが強みとする「代理運用のデータ解析力」と、グループの自社プロダクション「ONEVIEW」の「トレンドを捉えたクリエイティブ力」を融合・最大化させるための新プロジェクトです。



SNSやリアルイベントなどの多角的な接点において、美容業界を牽引する強力なパートナーとタッグを組むことで、美容におけるマーケティング力の向上を目指します。パートナーが持つ圧倒的な発信力と、ADDICTが培ってきた精緻なロジックを掛け合わせ、日韓の美容市場における「次世代のスタンダード」」を確立。単なるインフルエンサータイアップの枠を超え、クライアントの「利益向上」と「ブランド価値」を同時に最大化させる本質的な支援を追求してまいります。

Beauty Partner「Zutti Mattia」について

美容クリエイター

美容部員を経て現在はジェンダーレスクリエイターとして、何にも捉われない美をSNSで発信。高いメイク技術や自由な発想で注目を集め、マルチに活躍している。

SNS総フォロワーは170万人超と高い発信力を持つ。

・ Instagram：https://www.instagram.com/zuttijapanese/

・ TikTok：https://www.tiktok.com/@zutti_tok

・ YouTube：https://www.youtube.com/@zuttimattia

Zutti Mattiaコメント

この度、ADDlCTの「Beauty Partner」として参画できることをとても光栄に思います。性別や既成概念にとらわれない“自分ならではのアート"を、より多くの方に届けていきたいです。クリエイターとしての発信力と表現を通して、美容の新しい価値を創り、皆さまにワクワクを届けられるよう努めます。

今後もADDICTは、「Beauty Partner」と共に、社名の由来でもある一過性の流行で終わらない「持続的な熱狂（ADDICT）」を日韓の枠を超えてグローバルに創出してまいります。消費者の心を動かす、実績データに基づいたクリエイティブで、美容を通じて自分自身の可能性を解き放てる社会の実現を目指し、ブランドと生活者を結ぶ架け橋として挑戦を続けてまいります。

ADDICTについて

ADDICTは、2026年4月に設立された美容領域特化のSNSマーケティングカンパニーです。

日韓の美容メーカー支援において数多くの実績を持つ「データ運用力」と、トレンドを牽引する自社プロダクション「ONEVIEW」の「クリエイティブ力」を完全融合。インフルエンサー施策から広告運用、リテール連動までを一貫した自社ディレクションで提供します。 一過性の認知獲得に留まらず、ユーザーの根源的な欲求を突く「緻密なロジック」と「表現力」を掛け合わせ、クライアント企業の売上成長とブランド価値を同時に最大化する本質的なマーケティングを追求しています。

詳しくは、コーポレートサイト（https://ad-dict.co.jp/）をご覧ください。



【株式会社ADDICTに関する問い合わせ先】

E-mail：pr@ad-dict.co.jp

株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp



