仕事専用SNS「YOUTRUST」の「100人の#ユートラストはじめました」に代表・今瀧が登場。渋谷でU35限定キャリアオフ会を5月に開催

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』代表・今瀧健登は、仕事専用SNS「YOUTRUST」を運営する株式会社YOUTRUSTによるキャンペーン「100人の#ユートラストはじめました」の広告に登場いたしました。同広告は、4月6日（月）から4月12日（日）まで東京メトロ表参道駅の改札付近の通路にてOOHとして掲出されました。

（※OOHについて、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。）

あわせて「春からユートラストキャンペーン」のいち企画として、僕と私と株式会社が運営する渋谷の隠れ家バー「Bar 8jikai」を会場に、U35限定の同世代キャリアオフ会を2026年5月5月11日（月）、5月18日（月）、5月25日（月）の全3回開催いたします。

仕事専用SNS「YOUTRUST」のOOH企画「100人の#ユートラストはじめました」に今瀧健登が登場

申込詳細はこちら :https://youtrust.jp/lp/2026springcp_event_bokuwata

仕事専用SNS「YOUTRUST」によるキャンペーン「#ユートラストはじめました」は、新しい環境や仲間、挑戦が生まれるこの春に、「仕事をもっと頑張りたい」と考える、すべての人に贈る取り組みです。

OOH企画「100人の#ユートラストはじめました」には、タイミー代表・小川嶺氏や国山ハセン氏をはじめ、タレント・若手起業家・ビジネスパーソンなど20～30代を中心とした計100名が登場し、それぞれが仕事への想いや挑戦とともに「#ユートラストはじめました」を宣言しています。

そんななか、今瀧健登もその100名の一人として選出。YOUTRUSTで叶えたいこととして、「Z世代のエモを動かす会社を創る」というメッセージを贈りました。

キャンペーン特設ページ：https://youtrust.jp/lp/sns/100people

U35限定！渋谷「Bar 8jikai」で同世代キャリアオフ会を開催

「会社や副業について相談したいけど、同世代でキャリアを本音で話せる友達があまりいない。」

終身雇用が揺らぎ、副業・フリーランス・起業など選択肢が広がる一方で、同じ目線でキャリアの本音を語り合える場が少ないのが現状です。

そこで代表の今瀧は、「春からユートラストキャンペーン」のいち企画として、U35限定の同世代キャリアオフ会を企画。僕と私と株式会社が運営する渋谷の隠れ家バー「8jikai」を会場に、お酒を片手にキャリアについてフラットに語り合える場を提供いたします。

主催者紹介

今瀧 健登（いまたき けんと）

僕と私と株式会社CEO

Z世代への企画・マーケティングを専門とするZ世代の企画屋。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)︎」をベースとした企画・マーケティングを手掛けるほか、リアル店舗やボードゲームなど、数々のブランド事業も手掛ける。学生時代から副業（複業）を続け、現在は株式会社シトラムのCMOも兼任。著書に『エモ消費』『Z世代マーケティング見るだけノート』など。（X：@k_hanarida(https://x.com/k_hanarida)）

イベント概要

・日程：2026年5月11日（月）、5月18日（月）、5月25日（月）全3回

・時間：各回 20:00～22:00

・会場：Bar 8jikai（東京都渋谷区円山町1-16 しぶまる館 3F）

・対象：20～35歳の方

・参加費3,000円（ドリンク・軽食込み）

・定員：20名 / 回

・応募方法：YOUTRUSTへの登録・ログイン後に応募

・応募期間：2026年4月6日（月）～4月26日（日）

・申込詳細はこちら：https://youtrust.jp/lp/2026springcp_event_bokuwata

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にある和風だしベースのジャパニーズ麻辣湯「転転麻辣湯」、令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)︎」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com