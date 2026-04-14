マウザー、Texas Instruments CC330xMOD SimpleLinkコンパニオンモジュールの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Texas Instruments(https://www.mouser.jp)（本社：米国テキサス州ダラス）のCC330xMOD SimpleLink(TM) Wi-Fi(R) 6およびBluetooth(R) Low Energy対応コンパニオンモジュール(https://www.mouser.jp/new/texas-instruments/ti-cc330xmod-companion-module/)の取り扱いを開始しました。本製品は事前認証済みで、ハードウェア設計を簡素化し、市場投入までの時間短縮に貢献します。また、本製品を使用することで、エンジニアは小売オートメーションや決済アプリケーション、プリンター、電力インフラ、 医療(https://resources.mouser.com/medical)機器、 家電(https://resources.mouser.com/consumer)製品 、ビルおよび住宅(https://resources.mouser.com/smart-home)の自動化など、さまざまな分野の機器にワイヤレス接続機能を容易に追加できます。

マウザーで取り扱うTexas Instrumentsの CC330xMOD SimpleLinkモジュール は、最新の Wi-Fi および Bluetooth Low Energy（BLE）規格に対応しつつ、Wi-Fi 4（802.11 b/g/n）との互換性も維持しています。CC330xMODシリーズには、2.4GHz帯のWi-Fi 6に対応したコンパニオンモジュール「CC3300MOD」と、2.4GHz帯のWi-Fi 6およびBluetooth Low Energy 5.4に対応した「CC3301MOD」が含まれます。

CC330xMOD SimpleLinkコンパニオンモジュールは、Texas Instrumentsの第10世代接続機能統合チップをベースにしており、さまざまなアプリケーションへ容易に組み込めるよう設計されています。ホストプロセッサ（MPUまたはMCU）との接続には柔軟性の高いデジタルインタフェースを備えており、Wi-FiおよびBLEの通信には、SDIO、SPI、UARTといったインタフェースを任意に組み合わせて使用できます。また、LinuxやRTOSをホストとし、TCP/IPを使用するコスト重視の組み込みアプリケーションに最適です。さらに、11×11mmのコンパクトで扱いやすいLGAパッケージで提供されています。

Texas Instruments CC330xMOD SimpleLink(TM)コンパニオンモジュールの詳細は、以下よりご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/texas-instruments/ti-cc330xmod-companion-module/

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