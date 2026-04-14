レバテック、「EVO Japan 2026」に2年連続で特別協賛　ITエンジニア・クリエイターの挑戦を応援

レバレジーズ株式会社

「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げるレバテック株式会社( https://levtech.jp/(https://levtech.jp/) )は、2026年5月1日（金）～3日（日）に東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2026」に、2年連続で特別協賛することをお知らせいたします。

■ 協賛背景

ゲーム・CG・アニメをはじめとするコンテンツ産業は、グローバル市場での存在感を高め続けています。その成長の裏側には、ゲームクリエイターをはじめとする多くのITエンジニア・クリエイターが、技術と創造力によって新たな価値を生み出しています。

昨年の「EVO Japan 2025 presented by レバテック」では、延べ来場者数30,000人・65カ国超の参加者が集う世界的な格闘ゲームの祭典として多くの反響をいただきました。2年目となる今回は、大会支援にとどまらず、ゲーム・コンテンツ制作に関わる多様なクリエイターにスポットライトを当てる取り組みを強化します。

レバテックは今後も、eスポーツ・ゲームに関わるすべての方の挑戦を応援してまいります。

■「EVO Japan 2026 presented by レバテック」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10591/table/911_1_dfc5ab6dd7fd31fac6ff2102ca2653d9.jpg?v=202604141151 ]

■協賛コメント

レバテック株式会社 代表執行役社長 泉澤

昨年、初めて「EVO Japan」に特別協賛をさせていただき、世界中のプレイヤーとファンが生み出す熱気と情熱に心を動かされました。ゲームは、世界で熱狂を生むクリエイティブ産業であり、その舞台を支えるのは、技術と挑戦心を持つエンジニアやクリエイターです。

協賛2年目となる今年は、大会支援にとどまらず、クリエイターが世界に挑む機会を生み出す新企画「VRoad」をスタートします。EVO Japanがすべての挑戦者にとって、新しい一歩となることを願い、引き続き全力で応援してまいります。

◆泉澤 匡寛・プロフィール

2017年、新卒でレバレジーズ株式会社に入社。新規事業の責任者として、IT特化型就職支援サービス「レバテックルーキー」など、複数サービスを立ち上げ、事業の基盤を築く。

2021年、レバテック ITリクルーティング事業部部長に就任し、事業戦略の立案、採用、業務最適化を推進し、複数ブランドの成長を多角的に牽引。2023年4月にレバテック執行役員に就任し、2025年4月1日付で執行役社長に就任。

レバテック株式会社

レバテック株式会社では、「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げ、「IT人材と企業を増やし、伸ばし、繋げる」ためのプラットフォームの構築を目指しています。現在は業界最大手のITフリーランス専門エージェント「レバテックフリーランス」ほか、IT人材と企業を支援するための様々なサービスを提供。累計登録者は68万人を超えます。

▽「レバテックフリーランス」フリーランスエンジニア専門エージェント

https://freelance.levtech.jp/(https://freelance.levtech.jp/)

▽「レバテッククリエイター」フリーランスクリエイター専門エージェント

https://creator.levtech.jp/(https://creator.levtech.jp/)

▽「レバテックダイレクト」ITエンジニア・クリエイター専門求人サイト

https://levtech-direct.jp/(https://levtech-direct.jp/)

▽「レバテックキャリア」エンジニア/クリエイター専門の転職支援

https://career.levtech.jp/(https://career.levtech.jp/)

▽「レバテックルーキー」エンジニアに特化した新卒向け就職支援エージェント

https://rookie.levtech.jp/(https://rookie.levtech.jp/)

Leverages Group（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/)）

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。