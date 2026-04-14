【koe donuts】長場雄氏が手掛けるキャラクターのバターサンドクッキーを4月20日(月)よりオンラインストアで発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するドーナツファクトリー「koe donuts kyoto（コエ ドーナツ京都、以下koe donuts）」は、2026年4月20日（月）より「バターサンドクッキー」を公式オンラインストア「koe donuts online store」にて発売いたします。

koe donutsは、「オーガニック」「天然由来」「地産地消」をキーワードに、出来立てのドーナツをナイフとフォークで食べる新感覚の「ドーナツメルト」のほか、6種類の生地を使用した約30種のレギュラードーナツを販売しております。また、日本の観光名所・京都に店舗を構えることから、四季折々の限定メニューも展開しております。

大人気アーティスト・長場雄氏が手掛けるkoe donutsのオリジナルキャラクター“ドーナツ博士”たちをかたどったクッキーに、バタークリームとフルーツやナッツなどをサンドした「バターサンドクッキー」がオンラインストアに登場。本商品は、2026年1月8日（木）の発売以降、多くのお客様にご好評をいただいている人気スイーツです。さらに多くのお客様にお届けするため、このたびオンラインストアでの販売が決定しました。ラインアップは、プレーンとココアの各3個BOX、6個BOXの全3種類。人気の「バターサンドクッキー」をご自宅でも気軽にお楽しみいただけます。

また、4月29日（水）より開催の「koe donuts summer float collection」では、濃厚なバニラアイスクリームを合わせた夏にぴったりな5種類のフロートドリンクを販売。素材にこだわった高品質のフランス産フルーツベースシロップを使用した爽やかなソーダフロート3種と、濃厚なバニラアイスと相性の良いラテフロート2種をご用意いたしました。

さらに、ひと口サイズで気軽に楽しめる「ドーナツボール」も4月25日（土）から5月10日（日）までの期間限定で登場。もちもちとした食感のストロベリーやチョコレート、ピスタチオ、ココナッツシュガーに加え、黒糖と宇治抹茶のオールドファッションなど、全6種を詰め合わせました。

ご自宅でのひとときや、大切な方へのギフトにもおすすめのスイーツを、ぜひこの機会にお楽しみください。

■長場雄氏 プロフィール

アーティスト

1976年東京生まれ。東京造形大学デザイン学科卒業。

個展を開催するほか、雑誌、書籍、広告、様々なブランドとのコラボレーションなど

領域を問わず幅広く活動。国外も含め様々なクライアントにアートワークを提供している。

Instagram：@kaerusensei（https://www.instagram.com/kaerusensei/）

■『バターサンドクッキー』オンラインストア販売概要

※価格は全て税込

発売日：2026年4月20日（月）10:00～ ※通年商品

販売メニュー：プレーン3個セット/チョコ3個セット/プレーン3個＆チョコ3個の6個セット

販売先：koe donuts online store（https://www.koedonuts-onlinestore.koe.com/）

※koe donuts kyotoでは発売中

価格：各3個セット\1,980/6個セット\3,800

※別途送料がかかります

お召し上がり方：本商品は冷凍状態でクール便にてお届けいたします。解凍後は7日以内にお召し上がりください。

賞味期限：冷凍保存で約30日間の保存が可能です。

■『バターサンドクッキー』メニュー詳細

※価格は全て税込

3個BOX バターサンドクッキー -プレーン-

オーガニック小麦、オーガニックシュガー、平飼い卵を使用した生地にアーモンドパウダーを配合した、さっくりと口どけの良いクッキーです。

【博士】バニラ ラムレーズン

バニラビーンズを合わせたバタークリームに、ラム酒漬けにしたオーガニックレーズンをサンド。

ジューシーなレーズンと鼻に抜けるバニラ、ラム酒の香りが口いっぱいに広がります。

※微量のアルコールを使用しております

【犬】ラズベリークランベリー

ラズベリーピューレを練り込んだバタークリームを絞り、ドライクランベリーをサンド。ベリー尽くしの甘酸っぱい味わいが美味しい一枚です。

【ドーナツ】クリームチーズレモン

クリームチーズを使用したバタークリームを絞り、オーガニックレモンピールをサンド。

レモンのほど良い酸味とミルキーなチーズクリームが絶妙にマッチしたバターサンドです。

3個BOX バターサンドクッキー -ココア-

プレーンの生地に香り豊かなオーガニックココアをブレンドしました。

【博士】チョコレート

オーガニックのチョコレートクリームを絞り、オーガニックチョコチップを贅沢にサンド。

カカオの香り・味わいを存分にお楽しみいただけるチョコレートバターサンドです。

【犬】ヘーゼルナッツプラリネ

ヘーゼルナッツペーストを練り込んだクリームに、香ばしくキャラメリゼしたヘーゼルナッツを合わせました。ココアのクッキー生地との相性も良く、ナッツの香ばしさとコクをしっかりと感じる絶妙な1枚です。味のアクセントにゲランドの塩を使用しています。

【ドーナツ】クリームチーズカシス

クリームチーズを合わせたバタークリームにカシスの自家製コンフィチュールをサンド。

甘酸っぱくフルーティーな味わいのカシスジャムとマイルドなチーズクリームが口いっぱいに広がります。

6個BOX バターサンドクッキー プレーン＆ココア

上記の3個BOXが二段重ねになったセットです。

■『koe donuts summer float collection』 販売概要

開催期間：2026年4月29日（水）～8月31日（月）

販売種類：サマーフロート5種

■『koe donuts summer float collection』 商品詳細

※価格は全て税込

素材にこだわった高品質のフランス産フルーツベースシロップを使用した爽やかなソーダフロート3種と、濃厚なバニラアイスと相性の良いラテフロート2種をご用意いたしました。

ストロベリーソーダフロート

価格：\880

苺とバニラのシロップをブレンド。苺果汁の濃厚な味わいの中にかすかな酸味とバニラの風味を感じられるソーダに、濃厚バニラアイスをトッピングしました。

メロンソーダフロート

価格：\880

オレンジ色のシロップを使用。みずみずしくフルーティーな完熟メロンの芳醇な果肉の風味が詰まったメロンソーダフロート。

どこか懐かしさを感じる一杯です。

グリーンアップルソーダフロート

価格：\880

みずみずしい青リンゴの美味しさと心地よい酸味が爽やかなソーダフロート。見た目にも爽やかなグリーンでさっぱりとお召し上がりいただけます。

アイスショコラフロート

価格：\980

有機チョコレートの濃厚な味わいを感じられるアイスショコラドリンク。

バニラアイスと自家製コーヒーソース、オリジナルココアクッキーをトッピングしています。

抹茶ラテフロート

価格：\980

有機抹茶を使用したアイス抹茶ラテに、バニラアイス、抹茶ソース、オリジナルクッキーをトッピングしたフロートドリンク。

＊アイスクリームトッピング（\200）

バニラをたっぷり使用した濃厚なバニラアイス。

お好きなドリンクに追加してフロートドリンクをお楽しみいただけます。

■期間限定『ドーナツボール』 販売概要

販売期間：2026年4月25日（土）～5月10日（日）

販売時間：11：00～ 当日分無くなり次第終了

価格：\590（税込）

■『ドーナツボール』 商品詳細

※価格は全て税込

koe donutsこだわりのドーナツを一度に6種楽しめる一口サイズのドーナツボール6個セット。テイクアウトにもおすすめです。定番人気のチョコレート、抹茶のほかに、ココナッツシュガーや黒糖など、この商品でしか味わえないオリジナルフレーバーもご用意しております。

（上段左から）黒糖オールドファッション/もちもちオーガニックチョコレート/もちもちホワイトチョコピスタチオ

（下段左から）もちもちオーガニックストロベリー/宇治抹茶オールドファッション/もちもちココナッツシュガー

＜koe donuts kyoto＞

所在地：京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町557番地 京都松竹阪井座ビル1F

営業時間：8:00～20:00

席数：65席+スタンディング

HP：http://donuts.koe.com

Instagram：@koe_donuts (http://www.instagram.com/koe_donuts/）

オンラインストア ：「koe donuts online store」（https://www.koedonuts-onlinestore.koe.com/）