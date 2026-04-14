DMMオンラインサロンにマネーフォワードホームが運営する公式オンラインコミュニティ「マネーフォワード アカデミア」が4月14日オープン

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介 、以下DMM）が展開する「DMMオンラインサロン」（https://lounge.dmm.com/(https://lounge.dmm.com/) ）にて、マネーフォワードホーム株式会社（以下「マネーフォワードホーム」）が運営する公式オンラインコミュニティ「マネーフォワードアカデミア」が2026年4月14日（火）にオープンしましたことをお知らせいたします。本コミュニティは、お金に関する知識や学びの機会を得たいという方に向けて、新たな価値提供と交流の場として開設され、DMMはそのプラットフォームの提供および運営支援を行ってまいります。

■ 導入の背景とプラットフォーム選定の理由

マネーフォワードホームは、「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」をMissionに掲げ、多くの方のお金の課題解決に向けて様々なサービスを提供しています。同社は、既存のユーザーに対する新たな価値提供と、ユーザーに限らず、お金に関する興味関心の高い方同士のオープンな交流を実現するため、新たにオンラインコミュニティ「マネーフォワードアカデミア」の構築を決定しました。

本コミュニティは幅広い年齢層の参加が想定されるため、ツールの使いやすさと運営の安定性が不可欠でした。複数のプラットフォームを比較検討した結果、「DMMオンラインサロン」が選定されました。

■ マネーフォワードホーム株式会社からのコメント

日々のお金や、将来に向けた資産形成を考えることは自分自身との向き合いでもあります。だからこそ、共通の目標を持つ仲間と語り合い、学びを共有できる場所を作りたいと長年願ってきました。本コミュニティは、主催者も参加者の皆さまも一緒になって楽しめる場所を目指しており、今後はさらに多様なコースを拡充していく予定です。私たちが理想とする体験をワンストップで実現できるDMMオンラインサロンのプラットフォームを基盤に、お金の不安を楽しみへと変える、新たな場所を育ててまいります。

■「マネーフォワードアカデミア」概要

・オンラインコミュニティ名：マネーフォワードアカデミア

・開設日 ：2026年4月14日（火）

・運営 ：マネーフォワードホーム株式会社

・月額会費：980円（税込）※iOSアプリから入会する場合は金額が異なります

・入会URL：https://lounge.dmm.com/detail/10418/

＜オンラインコミュニティの主な内容＞

有識者やインフルエンサー、オンラインコミュニティに参加する仲間との交流を通じて、お金の知識や学び、アクションに繋がるオンラインコミュニティです。オフ会やオンラインライブ、仲間と取り組むチャレンジ企画など、家計管理や資産形成など、お金について楽しく向き合える仕組みが特徴です。誰もがポジティブにお金について語り合える場を目指しています。

■DMMオンラインサロンについて

オンラインレッスンやファンクラブの新しいカタチを目指して提供している、日本最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。憧れの著名人や共感しあえる仲間のいるサロンなどで、密なコミュニケーションをとることができます。スキルや知識を身につけたい、同じ趣味を仲間と共有したい、新しい何かに挑戦したい、といった会員ニーズに応じて、これまでに4,000以上の多彩なオンラインサロンを提供しています。2025年2月時点での会員数は、累計100万人以上に上ります。

◼︎DMMオンラインサロン for Businessについて

4,000件以上のコミュニティ開設実績に基づき、企業・団体向けにコミュニティ運営を包括的に支援するサービスを提供しています。会員が無料で参加できる「会費無料プラン」や、無料・有料を組み合わせた「ハイブリッドプラン」といった多様な設計が可能です。さらに、イベント支援、運営レポート、集客メルマガ、運用代行など、コミュニティ運営に必要な機能やサポートを幅広く提供しています。

資料請求・お問い合わせは、以下よりお願いいたします。

企業・団体向け資料：https://go.lounge.dmm.com/corp_service_document-request

お問い合わせ：https://go.lounge.dmm.com/corp_lounge-inquiry

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/