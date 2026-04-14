株式会社クーシー、AIによる新規事業創出と研究開発を本格始動

株式会社クーシー

株式会社クーシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中心作、以下「クーシー」）は、AI領域における自社プロダクトの開発と研究開発体制の強化を本格的に開始いたします。

この取り組みの原資として、2026年2月28日付で資本金を1億円に増資しました。

AI事業への本格参入に至る背景

クーシーは、1999年の創業以来27年にわたり、累計1,000件以上のWebサイトの企画・設計・制作・運用を手がけてまいりました。UI/UXデザインを起点としたブランディングやマーケティング支援にも強みを持ち、企業サイト・採用サイト・サービスサイトなど幅広い業種の案件を支援しています。

Webの最前線で培ってきた知見があるからこそ、クーシーはAI時代を見据えた取り組みにも早期から着手してきました。

現在は、ChatGPTやGeminiなどのAI検索における企業情報の最適化を支援するAIO／LLMOコンサルティングを提供するほか、Webサイト上のユーザー対応を分析・自動化するAIチャットボット「Kaiwable（カイワブル）」を自社開発・運用しています。

こうした取り組みの中で、AI検索を通じてクーシーを見つけ、直接問い合わせにつながるケースが生まれており、AI経由のリード獲得はこの半年で着実に増加しました。

検索行動の変化は、もはや将来の予測ではなく、すでに当社の事業に具体的な影響を及ぼし始めています。

クーシーは、この変化を一過性のトレンドではなく、今後の事業成長を左右する重要な転換点と捉え、AI領域への本格投資を決定しました。

その原資として、このたび資本金を2,000万円から1億円へと増資いたしました。

注力する3つの領域

1. AI検索時代に対応するプロダクト開発

AIを単なるツールとしてではなく、企業やユーザーの課題を解決するサービスへ昇華させるための研究開発を加速します。すでに運用を開始した「Kaiwable」を起点に、設計と体験の視点から事業に直結するAI活用の方法を追求し、実用性の高いプロダクトの開発を進めてまいります。

2. 新規事業創出・開発体制の構築

新規プロダクトの立ち上げに特化した専門チームを組成します。オフショア拠点との連携を深め、高速に検証と改善を繰り返せる開発体制を整備します。

3. 自社事業の実践知をクライアント支援に還元

自らプロダクトを開発・運営する中で得た知見を、クライアント支援に還元します。制作会社としてだけでなく、自ら事業を動かしてきた経験があるからこそできる提案で、クライアントの事業成長に伴走してまいります。

今後の展望

クーシーは、27年間のWeb制作で培った設計力とAI技術を掛け合わせ、企業のデジタル体験を進化させるプロダクトを自社から生み出すことに挑戦します。Web制作の知見を活かしたAI検索最適化（AIO/LLMO）サービスの提供で得た実践知をもとに、AIが情報流通の主役になる時代のWeb体験を設計してまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159920/table/10_1_f0f0305fa6a4bbd46972ed6c9853895c.jpg?v=202604141151 ]

株式会社クーシー 広報担当 メールアドレス：wmarketing@coosy.co.jp



