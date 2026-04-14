最新作アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』本日より事前ダウンロード開始！正式サービスは明日4月15日（水）10時より開始予定

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、4月15日（水）より正式リリース予定のスマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』（開発：Netmarble Monster Inc.）の事前ダウンロードを、本日4月14日（火）より開始したことをお知らせいたします。

◆明日4月15日（水）からの正式リリースを前に、本日より事前ダウンロードを開始！

『モンギル：STAR DIVE』ゲームアプリの事前ダウンロードを、本日4月14日（火）より各ストアにて開始いたしました。

サービス開始直後からすぐにプレイしたい方や、いち早くスタートダッシュを決めたい方は、ぜひ正式リリース前にダウンロードをお済ませください。

本作の世界同時正式リリース（サービス開始）は、明日4月15日（水）10:00からを予定しております。

■『モンギル：STAR DIVE』アプリダウンロードURL

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB-star-dive/id6483252725

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.monster2

・Epic Games Store（PC版）

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト（PC版：Netmarble Launcher）

https://stardive.netmarble.com/ja

リリース後初のピックアップキャラクターとしては、本作内でも高い人気を誇るメイド風キャラクター「エステル」が登場予定です。

ゲーム内イベントでは、プロフィール背景や育成支援アイテムなど、さまざまな報酬の提供も予定しています。

『モンギル：STAR DIVE』は、現在公式サイトやEpic Games Store、Google Play、Apple Storeで事前登録を受付中です。

サービス開始時には、人気のキャラクター「フランシス（★4）」や「約束の羅針盤10個」、「伝説の黄金チキン 3個」、「根性！ステーキ3個」などを全プレイヤーが受け取ることができるので、是非事前登録をしてサービス開始をお待ちください。

・『モンギル：STAR DIVE』事前登録サイト

公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB-star-dive/id6483252725

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.monster2

Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

『モンギル：STAR DIVE』の公式サイトや公式X、公式YouTubeでは、今後ゲームに関しての最新情報を公開していく予定です。

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

・『モンギル：STAR DIVE』 公式X

https://x.com/Stardive_JP

・『モンギル：STAR DIVE』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Stardive_JP

◆『モンギル：STAR DIVE』とは◆

『モンギル：STAR DIVE』は、2013年に登場したネットマーブルのモバイルRPG『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで構築された、特別な運命を持つ物語の主人公「ベルナ」と「クラウド」と一緒に、モンスターをテイミングしながら魅力的なキャラクターたちとの冒険を楽しむことができます。テイミングしたモンスターを戦闘で活用できるアイテムに製作できるシステムが特徴で、シンプルな操作で爽快かつ派手なアクションを楽しむことができます。

◆『モンギル：STAR DIVE』について◆

［ タイトル ］ モンギル：STAR DIVE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［ 対応OS ］iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年4月15日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

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