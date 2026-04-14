商品数増加と回遊設計で重くなるECサイトRepro Booster導入で表示速度を最大約4倍改善、売上成長に寄与

Repro株式会社

マーケティングソリューションの提供によりWebとアプリの収益最大化を支援するRepro株式会社（以下、当社）は、株式会社エンドレスが運営するECサイト「ENDLESS MODE」において、EC基盤として「EBISUMART」を導入し、ブランド統合による事業成長を加速させる中で、さらなる顧客体験（UX）の向上を目指し、当社のWebサイト表示速度改善ツール「Repro Booster」が導入され、表示速度の大幅な改善と売上向上に寄与したことをお知らせします。あわせて本日、本取り組みにおける導入背景や意思決定プロセス、具体的な成果についてまとめた事例インタビュー記事を公開しました。

近年、EC市場の拡大に伴い、サイトの機能拡張や商品点数の増加によってパフォーマンス課題が顕在化するケースが増えており、表示速度の改善は売上に直結する重要なテーマとなっています。

株式会社エンドレスは、アクセサリーパーツ専門店「PARTS CLUB」やアクセサリーブランド「LUNA EARTH」などを展開し、複数ブランドを横断したEC事業を推進しています。

同社は、クラウド型ECプラットフォーム「EBISUMART」の導入により、ブランドごとに分散していたECサイトを統合し、ショッピングモール型のECサイト「ENDLESS MODE」を構築。月間100万人以上が訪問する規模へと成長しました。

一方で、約5万点に及ぶ複雑なカテゴリ構造や長年蓄積されたコンテンツによりデータ量が増大し、ページ表示に7～8秒を要するなど、ユーザー体験に影響する課題が顕在化していました。

その中で、タグ設置のみで導入可能な手軽さや短期間で効果が期待できる即効性、迅速な対応による改善スピードが評価され、さらに「EBISUMART」との親和性の高さも決め手となり、「Repro Booster」が採用されました。

導入成果

「Repro Booster」の導入により、以下の成果が得られました。

表示速度の大幅改善

- FCP：75.7%改善- LCP：76.4%改善

顧客体験およびビジネス成果

- 表示遅延に関する顧客・社内からの指摘が解消- 離脱率の低減- ページ回遊数の増加- 購入点数および客単価の向上

特に、比較・検討を前提とした購買行動が一般化する中で、サイトの表示速度は顧客体験のみならず、購買意思決定に大きな影響を与える要素となっています。

▲Google Chromeのエミュレーション機能を用い、スロットリング16Mbpsで撮影[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13569/table/294_1_c8253d231d7aa4d6c918b6695366773d.jpg?v=202604141151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/13569/table/294_2_f0f12057cfd8a887ed12b925c293dae8.jpg?v=202604141151 ]

※2025年10月1日から2026年1月15日におけるモバイルユーザーのRepro Booster適用有無のA/Bテストの結果。比較対象はFCP、LCPの中央値、初回セッションにおけるCVRおよび1セッションあたりの平均PV数。

導入企業からの評価

Repro Boosterの導入とその成果について、株式会社エンドレスのセールス グループ デジタルコマースチーム マネージャー小池雄一様より以下のコメントをいただいています。

―― 小池雄一様からのコメント――

サイト表示が遅いまま販促イベントに突入していたら、ここまでの売り上げはなかったと思います。表示速度の改善によって、回遊や購買行動にポジティブな影響が出ていると実感しています。

導入後は、社内からもお客様からも“表示が遅い”という声が一切なくなりました。日々の運用の中でも、改善効果を実感しています。

商品数やコンテンツの増加に伴い、サイトの表示速度は大きな課題でしたが、タグを設置するだけで導入でき、スムーズに改善を進めることができました。スピード感を持って対応いただけた点も非常に助かりました。

このように、「EBISUMART」によるEC基盤の統合と、蓄積された膨大なコンテンツの価値を最大限に引き出すための表示高速化に取り組んだことで、顧客体験の向上に加え、売上機会の最大化にも寄与したと評価いただきました。

事例インタビュー記事を公開

本取り組みの詳細については、導入の背景や意思決定プロセス、具体的な改善内容、導入後の変化などをまとめた事例インタビュー記事を公開しています。

同記事では、「EBISUMART」によるEC基盤統合と「Repro Booster」によるパフォーマンス改善の両面について、担当者の声とともに紹介しています。

▼事例インタビュー記事

https://repro.io/casestudy/endless/

ENDLESS MODEについて

「ENDLESS MODE」は株式会社エンドレス様が運営する公式ブランドショップです。ビーズ・天然石などのパーツを扱う「PARTS CLUB」と、高品質かつ手に取りやすい価格帯のアクセサリーを展開する「LUNA EARTH」を有し、圧倒的な商品数と初心者にも分かりやすい作り方レシピの発信を通じて、ハンドメイドの楽しさを提案しています。

ENDLESS MODE

https://endlessmode.jp/

社名 ：株式会社エンドレス

所在地 ：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

代表者 ：蕭 易風

設立 ：2001年7月

Repro株式会社について

AIフレンドリーなデータ構造を基盤にアプリ、Web、メール、LINEを統合したマーケティングオートメーションを実現する「Repro MA」、タグを設置するだけでWebサイトの表示速度を高速化する「Repro Booster」、専門のプロフェッショナルチームによる収益最大化支援サービスを提供しています。

製品・サービスの詳細は（https://repro.io）をご覧ください。

社名 ：Repro株式会社

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F

代表者 ：代表取締役 平田 祐介

設立 ：2014年4月

事業内容 ：マルチチャネル統合マーケティングオートメーション「Repro MA」、タグを設置するだけでWebサイトの表示速度を高速化する「Repro Booster」の開発・提供

URL ：https://company.repro.io/

X ：https://twitter.com/reproio

Facebook：https://www.facebook.com/reproio