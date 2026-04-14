法人向け「TANP for 従業員誕生日ギフト」を正式リリース。SmartHR連携を開始

株式会社タンプ

ギフト専門EC「TANP（タンプ）」を運営する株式会社タンプ（本社：東京都）は、法人向けギフトサービス「TANP for Business」の新プロダクトとして、「TANP for 従業員誕生日ギフト」を2026年4月9日に正式リリースしました。

従業員の誕生日に、本人が1.2万点以上のギフトから自由に選べる仕組みを提供します。あわせて、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」とのAPI連携にも対応し、従業員情報の取り込み・更新を自動化しました。

サービス開発の背景

従業員への誕生日ギフトや記念品を福利厚生として導入する企業は年々増えています。一方で、人事・総務の現場からは次のような声が多く聞かれます。

- 1人あたり15分程度の手配・確認・発送対応が必要で、300名規模では年間75時間前後の作業が発生する- 年齢や家族構成、嗜好が多様化するなかで、全員一律のギフトでは満足度が上がりにくい- 毎年同じ形のバラマキ施策になってしまい、感謝の気持ちが伝わりづらい

「TANP for 従業員誕生日ギフト」は、こうした現場の声を受けて開発したサービスです。

サービスの特長

1. 企業側の作業はシリアルコードの配布のみ

企業のご担当者は、管理画面から対象となる従業員にシリアルコードを配布するだけです。商品の選定・在庫管理、従業員の住所収集、梱包、発送、配送後の問い合わせ対応まで、一連の業務はすべて当社で対応します。従業員の個人情報を企業側で取得・保管する必要もありません。

2. 1.2万点以上から従業員自身が選ぶ

お肉・スイーツ・花・日用品・体験ギフトなど、幅広いカテゴリーから従業員ご本人がギフトを選べます。TANPで蓄積したギフト購買データを踏まえた商品構成が可能で、役職・勤続年数・拠点などに応じて金額帯や商品内容を変えることもできます。

3. スマホ完結、アプリ不要

従業員は専用URLから、企業ページへのアクセス、商品選択、詳細確認、シリアルコードと住所の入力までをスマートフォン上で完結できます。企業のロゴやコーポレートカラー、代表者からのメッセージを反映した専用ページに加え、カスタムラッピングにも対応しています。



4. 管理画面で申込状況を可視化

月別の申込数、予算の消化状況、未申込者、配送状況などを管理画面で確認できます。未申込の従業員には自動でリマインドメールを送る機能も用意しました。

5. 申込ベース課金

料金は申込数に応じた従量課金です。配布したものの使われなかったシリアルコードには費用は発生しません。初期費用や固定の月額管理費もかかりません。

SmartHR連携について

本サービスは、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」とのAPI連携に対応しています。

- 「SmartHR」のアプリストア「SmartHR Plus」より連携を行っていただくことができます- OAuthで連携を開始でき、「SmartHR」の管理画面での手動のWebhook設定は不要です- 「SmartHR」上に登録された氏名・メールアドレス・社員番号・住所・所属部署などの従業員情報を取り込みます- 「SmartHR」上で更新された人事情報（入退社や異動、氏名変更など）の差分は、ギフト対象者のリストにも自動で反映されます。重要な変更は管理画面上の承認フローを通してから確認し、適用することが可能です- 「SmartHR」上で人事情報の更新に連動し、ギフト対象者のリストも最新の状態に保たれます。- ご希望に応じて、SmartHRから連携した従業員の生年月日・雇用形態・所属部署をなど活用し、対象者に誕生日プレゼントをスムーズに送ることが可能です

これまでCSVやExcelで行っていた従業員リストのメンテナンスが不要となり、人事・総務の作業負荷をさらに軽くすることができます。

ご利用開始までの流れ

- 商品ラインナップ・受け取りページのデザイン・メッセージカードなどの仕様を決定- 「SmartHR」連携を行い従業員情報を登録- 当社からシリアルコードを納品、対象者に配布して運用開始

ご契約から運用開始まで、目安として2～3週間でご利用いただけます。

導入企業の声

先行導入いただいた企業のご担当者様および従業員の皆様より、以下のようなお声をいただいています。

- 「これまで対象者ごとに希望商品や配送日をメールで個別調整していたが、配信だけで済むようになり、月末の作業時間がかなり減った」（人事・総務ご担当者様）- 「カタログを配って終わりではなく、手渡しで伝えてきた感謝の気持ちを残したまま、選ぶ楽しさも加えられた」（導入ご担当者様）- 「パートナーと『どれにする？』と相談しながら決められて嬉しかった」（受け取った従業員様）- 「普段は自分では買わないものを選べて、記念日らしい特別感があった」（受け取った従業員様）- 「社内アンケートでは満足度が90%となり、贈り物が家族への感謝を伝えるきっかけにもなっている」（人事ご担当者様）

利用シーン

従業員の誕生日だけでなく、永年勤続のお祝い、結婚記念日、社内表彰、周年記念など、幅広い法人ギフトでご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33774/table/63_1_6f9cdf67eb74ad81e5c7353590d0cca1.jpg?v=202604141151 ]

会社概要

- 会社名：株式会社タンプ- 所在地：東京都品川区東五反田五丁目１０番２５号 齊征池田山ビル ２階- 事業内容：ギフト専門EC「TANP（タンプ）」の運営、法人向けギフトサービス「TANP for Business」の提供- コーポレートサイト：https://tanp.jp/company

本件に関するお問い合わせ

株式会社タンプ 広報担当

Email: pr@tanp.jp

TANP for Business サービスサイト：https://business.tanp.jp/