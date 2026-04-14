Medi Face社、医療法人伯鳳会 赤穂中央病院の公式サイトを全面リニューアル。創立60余年の歴史と「医療DX」を融合させた次世代の病院プラットフォームを構築。

株式会社Medi Face医療法人伯鳳会 赤穂中央病院HP

医療法人鳳應会グループのIT・DXソリューションを担う株式会社Medi Face（本社：東京都中央区、代表取締役：近澤徹、以下「Medi Face」）は、医療法人伯鳳会 赤穂中央病院（所在地：兵庫県赤穂市、以下「赤穂中央病院」）の公式ホームページを全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

■ 背景：伝統と革新をデジタルで繋ぐ

赤穂中央病院は、1962年の「古城外科」開設から数えて60年以上の歴史を誇り、西播磨地域の中核を担う重要拠点です。そして、日本最大級の医療・福祉ネットワークを誇る「伯鳳会グループ」の本部として進化を続けてきました。

伯鳳会グループは現在、兵庫・大阪・東京など全国各地に拠点病院を展開しています。急性期・回復期医療はもちろんのこと、陽子線治療に代表される高度先進医療、介護福祉、さらには医療従事者を育成する教育機関までを網羅する、国内有数の包括的医療ネットワークを構築しています。

そして2026年、さらなるグループ拡大と医療・介護・教育の高度な融合を目指す中で、その「精神の源流」である赤穂中央病院がデジタル戦略の刷新を力強く推進することは、伯鳳会グループ全体の今後の展開を象徴する、重要な一歩となります。

この度、Medi Face社は、この歴史ある中枢病院の「顔」とも言える公式サイトのリニューアルという極めて責任ある大役を仰せつかりました。私たちは、同病院が長年培ってきた地域からの信頼を大切にしながら、これからの超高齢社会に求められる「スマートな医療体験」をデジタル基盤から構築いたしました。医療機関におけるデジタル化の遅れが指摘される中、本取り組みは地域中核病院におけるDXモデルケースとなる可能性があります。

■ リニューアルの核心：伯鳳会グループのDXを加速

今回のプロジェクトでは、単なる情報刷新に留まらず、Medi Face社の掲げる「医療を、もっとスマートに。健やかな未来を、DXで。」というビジョンを、伯鳳会グループのデジタル戦略として具現化することに注力しました。

「急性期・回復期連携」の可視化 診療体制を分かりやすく可視化し、地域の患者様や連携医療機関が迷わず最適な医療にアクセスできる導線をデザイン。

スマートな受診体験の提供 アクセシビリティ向上や、最新の診療情報のリアルタイム発信など、患者様視点のUI/UXを徹底。

グローバル・プラットフォーム化 地域に暮らす外国籍の住民の方々や、訪日外国人患者様が安心して受診できるよう、多言語対応を強化しました。正確な医療情報を多言語で提供することで、言葉の壁による不安を解消し、誰もが平等かつスムーズに日本の高度な医療にアクセスできる「医療のユニバーサルデザイン化」を推進しています。

■ 医療法人伯鳳会 古城理事長

医療法人伯鳳会 古城理事長

昭和37年、赤穂市惣門町において「古城外科」としてスタートを切った我々伯鳳会グループは、赤穂市内の保健・医療・福祉複合体として地域の皆様の健康サービスに邁進して参りました｡

近年は、明石市、姫路市、加古川市、尼崎市、大阪市、東京都、埼玉県にも病院を開設するなど、更なる健康サービスの拡大を目指しております。

保健・医療・福祉の各分野において、高い品質とアメニティー、心あたたまるサービス、平等、地域連携を経営理念とし、健康サービス産業としての理想形を追い求めてきた我々の旅はまだ終わりがありません。

これからも皆様期待に応え、あるいは期待を上回る健康サービスの追求に社員一同努力いたします。

今後とも我々伯鳳会グループを宜しくお願い申し上げます。

■ 赤穂中央病院 長尾院長

赤穂中央病院 長尾院長

赤穂中央病院の院長を務めております、長尾です。

当院は地域の皆さまにとって「いざという時に頼れる病院」であることを第一に、日々の診療に取り組んでいます。

病気を診るだけでなく、その方の生活背景や不安、想いにまで目を向けること。

それが、私たちが目指す医療の原点です。

医師・看護師・コメディカルが一丸となったチーム医療のもと、急性期医療から在宅復帰支援まで切れ目のない医療を提供し、地域の皆さまの健康と安心を守り続けてまいります。

■ Medi Face 代表取締役 近澤徹のコメント

「60年以上にわたり西播磨の命を守り続けてきた赤穂中央病院様の本プロジェクトに携われたことを心より光栄に感じております。 私たちが目指すのは、テクノロジーが黒子となり、医療従事者がより医療に、患者様がより快復に専念できる環境を作ることです。今回の全面リニューアルは、伯鳳会グループ様が目指す『健やかな未来』へのデジタル基盤の第一歩です。今後も、伝統ある医療機関の皆様と共に、これからの時代に相応しいスマートな医療の形を追求してまいります。」

■ 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院について医療法人伯鳳会 赤穂中央病院

名称：医療法人伯鳳会 赤穂中央病院

所在地：兵庫県赤穂市惣門町52-6

URL：https://www.hakuho.or.jp/ako

■ Medi Face, Ltd.についてMedi Face, Ltd.

「医療を、もっとスマートに。健やかな未来を、DXで。」をスローガンに、医療機関のIT・DX戦略を支援する鳳應会グループのテクノロジー企業。企業の健康経営・産業保健における顔認証システム「AIドクター」の開発・提供をはじめ、病院経営を支えるデジタルソリューションをトータルで展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

名称：株式会社Medi Face

広報担当：hello@medi-face.co.jp

所在地：東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

URL：https://medi-face.co.jp