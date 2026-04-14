【ブース出展のお知らせ】Startup JAPAN EXPOブース出展とDream Pitch登壇のお知らせ

株式会社WrustyStartup JAPAN EXPOブース出展とDream Pitchに登壇

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）は、2026年4月15日～16日に幕張メッセ（千葉県千葉市）にて開催されますStartup JAPAN EXPO（https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/)）【ブース番号14-22】に出展いたします。また、代表上田がDream Pitchに登壇いたします。Startup JAPAN EXPOは、スタートアップ、投資家、事業会社などスタートアップに関わるすべての人々が一堂に会する日本最大級のスタートアップ展示会です。今回は「march」だけでなく、未来の医療インフラを構築している株式会社Wrustyの新たな事業をメインとした出展内容となっています。

PBC by march

事業会社向け自社ブランド医療事業立ち上げ支援

「PBC by march」は、事業会社に対して、オンライン診療を起点とした医療リソースを活用し、新たな収益構築を支援するサービスです。既存事業の顧客基盤や売上基盤を持っているが、新たな収益モデルを構築したい、LTVを伸ばしたい、マーケティングにデータ活用したいなど、事業会社のさまざまな課題やお悩みの解決をサポートいたします。通常、医療サービスの提供には高い参入障壁がありますが、医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開している私たちは、医療事業に必要なさまざまなリソースを持っています。オンライン診療を起点とし、付随するリソースを活用、支援することで、参入しやすい体制構築、短期間での収益化、少人数でもスケール可能な体制構築を可能にしています。

これまでに、化粧品事業、旅行代理店、ITソリューション企業、大手保険会社など、多種多様な事業会社の医療サービス参入をサポートしています。

PBC by marchについて :https://march-cos.com/pbc/

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

医療機関の “成果に責任を持つ”

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co