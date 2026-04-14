【福岡県八女市】45分間の町歩きツアー「大藤さんぽ」開催！

筑後地区観光協議会大藤さんぽチラシ

もうすぐ見頃を迎える黒木大藤。ガイドが、重要伝統的建造物群保存地区である黒木の町並みを45分間でギュッとご案内します。ガイドと一緒に歩くことで「新しい黒木」がきっと見つかります！

藤の香りに包まれた後は、趣ある町屋や水路に癒されるひとときを過ごしませんか。



＜開催日程＞

・4月18日（土）

・4月19日（日）



＜選べるコース＞

・11:00～11:45 【津江神社コース】 町並みと神社の歴史に触れる

・13:00～13:45 【矢部川コース】 町並みと水辺の風景を堪能



＜定員＞

各10名

※申込定員に達していないコースは、当日飛び入り参加も可能！

（飛び入り参加の可否は当日集合場所にお訊ねください）



＜集合場所＞

八女市黒木まちなみ交流館



＜参加費＞

500円（小学生以下無料）



＜ここがオススメ！＞

所要時間は45分：お祭りの合間にサクッと参加OK

新発見がいっぱい：ガイド付きだからわかる町の面白さ

市内外の方大歓迎：どなたでも気軽にご参加ください

＜お申込みはこちら＞【申込締切：4月17日12時】

https://logoform.jp/form/tiPS/1459846

＜詳細はこちらをご覧ください＞

https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/4/6/rekimachi/machinami_event/kurogisanpo.html



皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■ 問い合わせ先

八女市観光協会黒木支部

TEL：0943-42-9190