【福岡県八女市】45分間の町歩きツアー「大藤さんぽ」開催！
筑後地区観光協議会
大藤さんぽチラシ
藤の香りに包まれた後は、趣ある町屋や水路に癒されるひとときを過ごしませんか。
（飛び入り参加の可否は当日集合場所にお訊ねください）
＜お申込みはこちら＞【申込締切：4月17日12時】
＜詳細はこちらをご覧ください＞
■ 問い合わせ先
大藤さんぽチラシ
もうすぐ見頃を迎える黒木大藤。ガイドが、重要伝統的建造物群保存地区である黒木の町並みを45分間でギュッとご案内します。ガイドと一緒に歩くことで「新しい黒木」がきっと見つかります！
藤の香りに包まれた後は、趣ある町屋や水路に癒されるひとときを過ごしませんか。
＜開催日程＞
・4月18日（土）
・4月19日（日）
＜選べるコース＞
・11:00～11:45 【津江神社コース】 町並みと神社の歴史に触れる
・13:00～13:45 【矢部川コース】 町並みと水辺の風景を堪能
＜定員＞
各10名
※申込定員に達していないコースは、当日飛び入り参加も可能！
（飛び入り参加の可否は当日集合場所にお訊ねください）
＜集合場所＞
八女市黒木まちなみ交流館
＜参加費＞
500円（小学生以下無料）
＜ここがオススメ！＞
所要時間は45分：お祭りの合間にサクッと参加OK
新発見がいっぱい：ガイド付きだからわかる町の面白さ
市内外の方大歓迎：どなたでも気軽にご参加ください
＜お申込みはこちら＞【申込締切：4月17日12時】
https://logoform.jp/form/tiPS/1459846
＜詳細はこちらをご覧ください＞
https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/4/6/rekimachi/machinami_event/kurogisanpo.html
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
■ 問い合わせ先
八女市観光協会黒木支部
TEL：0943-42-9190